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9 марта – Всемирный день ди-джея (World DJ Day). Это, скорее, не официальный праздник, а важная благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии.

Каждый год во всём мире идёт неделя благотворительных акций в помощь детским организациям, а кульминацией этих акций и является 9 марта – Всемирный день ди-джея. Инициаторами мероприятия выступили фонд World DJ Fund и организация Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку для лечения детей и взрослых. Традиционно, вся прибыль, полученная ди-джеями, клубами, радиостанциями в этот день, направляется в различные международные детские фонды и учреждения.

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В марте 2006 года начал свою историю Всемирный день почки (World Kidney Day), отмечаемый ежегодно во второй четверг марта. Учреждение, организация и ежегодное проведение этого Дня стали результатом совместных усилий Международного общества нефрологов и Международной федерации почечных фондов. Основной целью Дня почки эти некоммерческие организации обозначили привлечение внимания международных и государственных организаций здравоохранения, а также политических структур, способных оказывать содействие развитию системы здравоохранения, к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек. Среди задач Дня – обмен опытом специалистов в этой области медицины, развитие системы профилактики почечных заболеваний, модернизация и повышение качества лечения больных, разработка новых лекарственных препаратов и медицинской аппаратуры для оказания помощи больным и лечения нефрологических заболеваний. По данным ВОЗ и Международных нефрологических организаций и обществ, число больных с заболеваниями почечной системы сегодня составляет порядка 10% населения планеты, и эта цифра, к сожалению, растёт.

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140 лет назад родился немецкий биохимик и физиолог, исследователь структуры белков, жиров и углеводов Эмиль Абдергальден. В 1910 году он открыл так называемую «реакцию Абдергальдена», суть которой состоит в обнаружении «оборонительных ферментов», вырабатываемых, согласно теории учёного, организмом при попадании в кровяное русло веществ, в норме в крови не встречающихся. Таким образом, по появлению в крови ферментов, расщепляющих ткань определенного органа, можно было бы заключать о нарушении его функции и устанавливать локализацию болезненного процесса. Наибольшее распространение реакция Абдергальдена приобрела в своё время для распознавания беременности. Однако работы более позднего времени вообще отрицали появление в крови специфических оборонительных ферментов.

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Своё 50-летие сегодня отмечает Михаил Хлебородов – кинорежиссёр, сценарист, продюсер и клипмейкер, член Гильдии кинорежиссёров России. Хлебородов работал со многими известными деятелями отечественного шоу-бизнеса: Александром Барыкиным, Игорем Сарухановым, Валерией, Дмитрием Маликовым, группой «Кар-мэн» и Богданом Титомиром, Алсу, Лаймой Вайкуле, Алёной Свиридовой, группами «Мумий Тролль», «Маша и медведи», «Белый орёл», «Моральный кодекс» и «Мальчишник».

Для группы «Мумий Тролль» в 1997-1998 годах режиссёр снял такие известные клипы как «Утекай», «Дельфины» и «Кот кота». Для группы «Белый орёл» – клип на песню «А в чистом поле». Хлебородов тесно сотрудничает с певицей Славой – он снял её в фильмах «Параграф 78» и «Бриллиантовая рука-2», а также сделал несколько видеоклипов на её песни.

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