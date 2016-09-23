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Пожарные Камчатки опубликовали в Интернете оригинальное поздравление с 8 марта

Пожарные Камчатки опубликовали в Интернете оригинальное поздравление с 8 марта
Фото: deita.ru

Необычное поздравление для своих коллег приготовили пожарные Камчатки. Сейчас оно покоряет соцсети Рунета. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Камчатскому краю изготовили собственную открытку, где поздравление выложено красным пожарным рукавом на белом снегу, сообщает ИА «Дейта».

В среду, 8 марта, они разослали открытку своим коллегам – кадровикам, кинологам, психологам – всем представительницам прекрасной половины человечества. Такое позитивное и необычное фото-поздравление нашло отклик не только у коллег, но и других пользователей соцсетей.

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#МЧС #праздники

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