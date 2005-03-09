Взорвали банк: история Приамурья

2006 год. 9 марта в начале одиннадцатого утра в Тынде недалеко в филиале одного из коммерческих банков прогремел взрыв. В результате один человек погиб, четверо в тяжёлом состоянии находились в реанимации. По словам очевидцев, Леонид Раутенберг, взорвавший бомбу на первом этаже банка, никаких требований не выдвигал. По некоторым данным погибший имел в банке непогашенный кредит.

1919 год. В 23 часа 9 марта в Благовещенске на углу улиц Артиллерийской и Большой (ныне Ленина) был расстрелян Фёдор Мухин – бывший председатель Амурского облисполкома, один из организаторов и руководителей партизанского движения против интервентов и белогвардейцев. Его арестовали 8 марта. После допроса, на котором руководитель неудавшегося восстания в Благовещенске рассказал о планах членов штаба, назвал имена и фамилии, количество оружия, его передали военно-полевому суду и убили якобы при попытке к бегству.

В это время повстанческая армия провела бой с интервентами и белоказаками у поселка Кивда. Партизаны уничтожили почти 100 вражеских солдат.

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1917 год. На своём заседании, которое проходило 8-9 марта, Благовещенский Совет рабочих депутатов постановил ввести в свой состав 15 представителей Совета солдатских депутатов и впредь именоваться Советом рабочих и солдатских депутатов.

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9 марта 1927 года завершилась II Амурская окружная партийная конференция. В течение нескольких дней её участники обсудили отчёты окружного комитета и контрольной комиссии, рассмотрели вопросы о перспективах развития сельского хозяйства округа, а также избрали окружком партии и делегатов на краевую партийную конференцию. В этот же день впервые на конференцию собрались представители «Союза безбожников».

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9 марта 1933 года появилось новое постановление СНК СССР «О строительстве Байкало-Амурской магистрали и двух путей Карымская – Уруша». В нём говорилось о том, чтобы сосредоточить работы по БАМу на головном участке Тахтамыгда – Тыгда протяжённостью 190 километров, уложить рельсы на этом участке к 1 января 1934 года.

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1948 год. На второй сессии второго созыва областного Совета депутатов, которая прошла девятого марта, утвердили отчёт об исполнении бюджета области за предыдущий год и проект бюджета на 1948 год, в том числе по доходам – 155 957 тысяч рублей, по расходам – 155 957 тысяч рублей, расходы на здравоохранение составили 1 735 тысяч рублей, просвещение всех ведомств – 72 569 тысяч рублей, социальное обеспечение – 2 420 тысяч рублей.

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1951 год. В Благовещенском сельскохозяйственном техникуме 9 марта организовано отделение гидромелиорации, срок обучения на котором составил 2 года.

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1969 год. Благовещенскому высшему танковому командному училищу присвоили имя маршала Советского Союза К. А. Мерецкова. Соответствующее постановление Совета Министров СССР и приказ министра обороны СССР зачитали на митинге 9 марта.

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1997 год. 9 марта в 10 часов 15 минут местного времени жители Приамурья наблюдали солнечное затмение. Оно не было полным, поскольку нижняя часть солнечного диска виднелась из-за заслонившей светило Луны.

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В этот день в 2005 году губернатор области Леонид Коротков стал президентом футбольного клуба «Амур». В конце предыдущей недели с этого поста ушел главный федеральный инспектор Валерий Вощевоз. Причинами своего поступка он назвал неясность с финансированием команды и необязательность областных властей. Новый президент назначен с формулировкой «для более эффективного решения финансовых вопросов».

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2010 год. Все кассы авиационного агентства «Амуркруизавиа» в Благовещенске закрыты для горожан. В компании объясняли, что причина в смене руководства. Для проведения всех процедур, переоформления документов, инвентаризации, требовалось время.

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#жизнь #история

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