Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9марта
Предыдущая новость
8 марта 2017, 21:55 10

В Благовещенске автомобиль попал под поезд

В Благовещенске автомобиль попал под поезд
Фото: ИА "Сканер"

Вечером в среду, 8 марта, в Благовещенске на железнодорожном переезде по улице Калинина произошло столкновение автомобиля с тепловозом. Локомотив двигался со стороны ТЭЦ, а легковой автомобиль Infiniti FX35 ехал по улице Калинина со стороны развязки в сторону улицы Тенистой, сообщает ИА «Сканер».

В машине находились две девушки – водитель и пассажир. Они либо не заметили, либо проигнорировали красный сигнал светофора, и иномарка угодила под колеса поезда. Никто не пострадал. Машина повреждена, у тепловоза повреждений нет.

Автомобильное движение частично приостановлено. Машины могут двигаться только по одной полосе поочередно: то в одну, то в другую сторону.

Просмотров всего: 2172

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Гагусик

    Гагусик
    4 часа назад

    Легко отделались, разявы!

  • Морской человек

    Морской человек
    4 часа назад

    Что-то истребители паровозов активизировались.

    Ох уж эти девочки. Как можно паровоз не заметить?

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Деревьев мало, так они паровозы таранить стали.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    4 часа назад

    Там надо бы подъемники ставить (Или как там они называются) в час пик частенько пролетают на красный

  • Alei

    Alei
    3 часа назад

    Выпили фанты и остановили паровоз.

  • Папайя

    Папайя
    3 часа назад

    Едут такие две мажорки и думают,что им все позволено. Даже правила игнорировать. А тут бац... и карма сразу в корму. Еще повезло...

  • EvgenZ

    EvgenZ
    3 часа назад

    Что б не заметить не то что запрещающий сигнал светофора, а тепловоз, это надо не то что за рулем по телефону разговаривать,а в ватсапе писать или инсту просматривать. А по делу водитель-баба дура, так и людей не заметив задавит, может и чему о и научит это ДТП, хотя навряд ли.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    3 часа назад

    что я,хуже водителя ЗИЛа? подумала своей извилиной кур водитель и погнала под локомотив)

  • сталь

    сталь
    2 часа назад

    Слава Богу живы...

  • bars

    bars
    2 часа назад

    "у тепловоза повреждений нет".....)))

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 69

Рогозин призвал вытеснить зарубежные самолеты с российского рынка
Происшествия 3

В Благовещенске на перекрестке столкнулись два Nissanа
Общество 3

Зейская ГЭС готовится к половодью
Происшествия 17

Двое человек погибли ночью в ДТП в Благовещенске