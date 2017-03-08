В Благовещенске автомобиль попал под поезд

Фото: ИА "Сканер"

Вечером в среду, 8 марта, в Благовещенске на железнодорожном переезде по улице Калинина произошло столкновение автомобиля с тепловозом. Локомотив двигался со стороны ТЭЦ, а легковой автомобиль Infiniti FX35 ехал по улице Калинина со стороны развязки в сторону улицы Тенистой, сообщает ИА «Сканер».

В машине находились две девушки – водитель и пассажир. Они либо не заметили, либо проигнорировали красный сигнал светофора, и иномарка угодила под колеса поезда. Никто не пострадал. Машина повреждена, у тепловоза повреждений нет.

Автомобильное движение частично приостановлено. Машины могут двигаться только по одной полосе поочередно: то в одну, то в другую сторону.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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