Темы «Эха Москвы в Благовещенске» 9 марта: медицинская диагностика и история Приамурья

В четверг, 9 марта, утром в студию «Эха Москвы в Благовещенске» придут директор компании «Здоровый город» Сергей Пузиков и управляющая диагностическим центром «Благовещенский» лабораторной службы «Хеликс» Анастасия Лизунова. Вместе с ведущими Олегом Никитиным и Екатериной Кузьминой они поговорят о современной диагностике и открывающемся новом медицинском диагностическом центре.

Днем в краеведческом радиосериале «Амурские волны» пройдет выпуск под названием «Страницы истории Албазинского острога в документах XVII века». С составителем сборника документов «Албазинское воеводство» краеведом Владимиром Трухиным побеседует ведущий Михаил Митрофанов. Ведущие эфира – Олег Никитин и Татьяна Удалова.

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