Рогозин призвал вытеснить зарубежные самолеты с российского рынка

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что «остро назрел» вопрос о постепенном отказе от эксплуатации самолетов зарубежного производство и замене их на отечественные аналоги. На заседании авиационной коллегии он призвал российские авиакомпании постепенно отказаться от ​эксплуатации импортных самолетов, сообщает РБК.

«Остро назрел вопрос о принятии комплекса мер по прекращению установившейся практики оснащения российских авиаперевозчиков в основном иностранными самолетами и замещению новыми разработками отечественного авиапрома», - заявил Рогозин.

В настоящее время, как отметил вице-премьер, в России в год производится около 30 пассажирских самолетов, что в 20 раз меньше объемов производства у Airbus и Boeing. При этом российские авиакомпании практически перестали покупать самолеты Ил-96-300, Ту-214, Ту-204, предпочитая иностранные воздушные суда. В частности, в парке дальнемагистральных самолетов 80 % судов произведено за границей. Такая ситуация, по словам Рогозина, сложилась за последние 15 лет.

Вице-премьер подчеркнул, что владельцы переданных в лизинг самолетов могут отозвать их в любой момент, а компании-производители — снять с техобслуживания. «В период 2012–2014 годы мы заплатили по льготам иностранным производителям самолетов 145 миллиардов рублей. Лизинг и ремонт в 2015 году составили около 225 миллиардов», - отметил Рогозин.

Рогозин предложил в ближайшее время выработать меры, которые будут стимулировать авиакомпании использовать отечественные самолеты, и внедрить новые механизмы поддержки российских производителей.

В апреле 2016 года Рогозин заявил о планах вытеснить Boeing и Airbus с российского рынка. Он отмечал, что соответствующие решения «уже фактически приняты президентом». Ситуацию, при которой в российском авиапарке преобладают иностранные суда, он назвал «позором». «Ну, это позор. В стране с таким количеством временных поясов мы летаем на иностранных бортах, которые ничем не лучше!» - сказал Рогозин.

Тогда же вице-премьер предложил заместить своим производством украинские двигатели для гражданских самолетов, что, по его словам, позволит России освободить для себя ниши среднемагистральных и ближнемагистральных самолетов.

В январе 2017 года президент Владимир Путин​ одобрил предложение Рогозина по предоставлению различных бонусов авиакомпаниям-покупателям самолетов российского производства. Помимо «льгот экономического характера», такие перевозчики получат разрешения на полеты по наиболее востребованным маршрутам. В частности, речь идет о дальневосточном направлении, а также маршрутах, связывающих Россию с наиболее востребованными российскими туристами странами.

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#российская власть #транспорт

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