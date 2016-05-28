На «АмурЭкспоФоруме» принимаются заявки на медаль

В программу «АмурЭкспоФорум» в 2017 году вновь включён смотр-конкурс на получение медали. Положение размещено на официальном сайте выставки www.amurexpo.info. В конкурсе – четыре номинации: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения» и «Иное». Заявки принимаются до 12 мая.

В смотре могут участвовать организации и предприятия различных форм собственности, включая предпринимателей, которые производят продукцию производственно-технического назначения, промышленные товары для населения, продовольственные товары и изделия народных промыслов.

В комиссию вошли высокопрофессиональные специалисты государственных структур, надзорных органов и независимые эксперты. В числе критериев – стабильность высокого уровня качества, отсутствие претензий со стороны потребителей, география продаж, ценовая доступность и т. д.

На основании решения жюри экспонатам-победителям в соответствующих номинациях будут присуждены: дипломы I степени и Золотые медали «АмурЭкспоФорума», дипломы II степени и Серебряные медали «АмурЭкспоФорума». Экспонатам, отмеченным за отдельные достижения, присуждаются звания дипломантов с вручением Дипломов. Награждение победителей состоится 27 мая.

В прошлом году в смотре приняли участие 10 компаний из Благовещенска, Тынды, Якутска, Биробиджана и Томска, они представили заявки на 22 вида товаров и услуг. По результатам конкурса комиссия присудила 11 золотых и 4 серебряных медали.

«АмурЭкспоФорум-2017» пройдёт в Благовещенске на площадке Общественно-культурного центра в третью декаду мая. Оператор выставки, компания «Игра» уже приняла около 30 заявок от участников. Заявки принимаются по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315, тел. 38-03-32, 8-914-580-77-87, 8-924-673-05-04.

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