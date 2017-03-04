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В Благовещенске на перекрестке столкнулись два Nissanа

В Благовещенске на перекрестке столкнулись два Nissanа

В среду, 8 марта, на перекрестке улицы Студенческой и Игнатьевского шоссе столкнулись два автомобиля: универсал Nissan AD и микрогрузовик Nissan Atlas, сообщает ИА «Сканер». По утверждению обоих водителей, они ехали на разрешающий сигнал светофора.

Грузовик двигался по Игнатьевскому шоссе в сторону аэропорта, а универсал – по Студенческой в сторону ТЭЦ. На перекрестке есть камеры, которые затем покажут, кто именно нарушил правила, что привело к столкновению.

Приехавшая машина скорой помощи осмотрела пострадавших и в итоге в больницу с травмами отправили двух женщин – пассажирок с обоих автомобилей.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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