Благовещенские волонтеры заставили улыбнуться 320 женщин города

В среду, 8 марта, 12 волонтеров вышли на улицы Благовещенска, чтобы подарить женщинам города цветы. Всего было роздано 320 тюльпанов, изначально планировалось 250. Инициатором акции стал благовещенский общественник Игорь Меметов. Он признался, что на неожиданный подарок в женский день горожанки реагировали по-разному.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Игорь Меметов захотел поделиться добротой с женщинами Благовещенска и подарить им на праздник цветы. Прямо на улице. Для этого Игорь на свои средства закупил 250 цветов. Потом добавил еще 50, а в сам день проведения акции не удержался и взял еще 20 тюльпанов. Он хотел, чтобы к акции присоединились другие люди, меценаты, но поначалу никого из желающих не было. Лишь ближе к 8 марта желание изъявила газета «Моя Мадонна», редакция газеты взяла на себя часть расходов.

В праздничный день на улицы города вышли 12 человек. Они прошли по улице 50-летия Октября от Зейской до Красноармейской.

«Как мы и планировали, акцию удалось растянуть более чем на 10 минут, не раздать цветы моментально, - рассказал Игорь Меметов. – Женщины, конечно, реагировали по-разному. Кто-то восхищался, многие улыбались, но некоторые удивлялись: зачем мы дарим цветы? И даже спрашивали, что им надо за это сделать? Мне кажется, в Благовещенске не привыкли к тому, что кто-то может сделать добро бескорыстно. За все просят хотя бы стишок рассказать».

И всё же, акция прошла успешно. Когда закупленные заранее цветы закончились , Игорь даже пошел в магазин и купил еще 20 тюльпанов. «Очень много негатива в нашей жизни. И катастрофически не хватает доброты, - считает общественник. – Конечно, хотелось совместно с кем-нибудь провести эту акцию – тогда было бы больше возможностей для того, чтобы подарить женщинам улыбку».

Игорь добавил, что собирается дарить добро и дальше. «Уже не за горами 9 мая. У меня уже имеются некоторые идеи, но пока я не буду о них говорить», - сообщил он.

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#жизнь #праздники

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