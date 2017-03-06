Мужчины амурского Пенсионного фонда спели песню Титомира для своих коллег-женщин

Мужчинам из амурского филиала Пенсионного фонда России нелегко поздравлять своим коллег – представительниц прекрасного пола – с 8 марта. В организации около 90 женщин и всего десять мужчин. Поэтому каждый год Международный женский день становится для них определенным испытанием. В этом году мужчины записали для дам музыкальный клип-поздравление.

«На этот раз все наши мужчины собрались за неделю до праздника и стали думать, как поздравить наших коллег с праздником, - рассказал один из сотрудников ПФР Александр Ращевкин. - Раньше мы делали концертные поздравления, нужно было что-то новое».

Мужчины обратились за помощью к знакомой ведущей праздничных мероприятий. Именно она предложила записать песню-поздравление. Было принято решение взять за основу песню Богдана Титомира «Эй, посмотри на меня!». Шесть мужчин приняли участие в записи песни, а затем и в съемках клипа.

«Нам помогли специалисты в этом деле, поэтому сняли мы всё достаточно быстро – управились за выходные», - рассказал Александр.

Накануне праздника клип показали женщинам областного филиала Пенсионного фонда.

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