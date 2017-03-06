Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:11 1

Мужчины амурского Пенсионного фонда спели песню Титомира для своих коллег-женщин

Мужчины амурского Пенсионного фонда спели песню Титомира для своих коллег-женщин

Мужчинам из амурского филиала Пенсионного фонда России нелегко поздравлять своим коллег – представительниц прекрасного пола – с 8 марта. В организации около 90 женщин и всего десять мужчин. Поэтому каждый год Международный женский день становится для них определенным испытанием. В этом году мужчины записали для дам музыкальный клип-поздравление.

«На этот раз все наши мужчины собрались за неделю до праздника и стали думать, как поздравить наших коллег с праздником, - рассказал один из сотрудников ПФР Александр Ращевкин. - Раньше мы делали концертные поздравления, нужно было что-то новое».

Мужчины обратились за помощью к знакомой ведущей праздничных мероприятий. Именно она предложила записать песню-поздравление. Было принято решение взять за основу песню Богдана Титомира «Эй, посмотри на меня!». Шесть мужчин приняли участие в записи песни, а затем и в съемках клипа.

«Нам помогли специалисты в этом деле, поэтому сняли мы всё достаточно быстро – управились за выходные», - рассказал Александр.

Накануне праздника клип показали женщинам областного филиала Пенсионного фонда.

Просмотров всего: 491

#отдых #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Декстор

    Декстор
    3 часа назад

    За чужие-то деньги и клип снять не грех...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Благовещенские волонтеры заставили улыбнуться 320 женщин города
Культура 1

В амурской филармонии поздравили женщин с наступающим 8 Марта
Общество 2

«Конг: остров черепа», «Любовь с ограничениями» и «На игле–2: трейнспоттинг»: кинопремьеры недели
Общество 15

Спираль Тесла или планета: белогорцы выбирают, каким будет фонтан в горпарке