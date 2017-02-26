Амурские молодожены могут выиграть второе свадебное путешествие

Фото: totalcorp.ru

Молодые амурские семьи получили возможность повторить свой медовый месяц. Путевку выиграют победители конкурса «Пара года–2016». Принять участие в нем могут пары из Приамурья, поженившиеся в течение 2016 года. В настоящий момент заявки заполнили уже более 60 молодоженов.

Конкурс организован областным управлением ЗАГС совместно с журналом «Совет да любовь» и свадебным порталом «Амурсвадьба» в рамках празднования 100-летия образования органов ЗАГС России.

«"Пара года–2016" – это праздник любви, красоты и романтики, символизирующий единство, любовь и взаимопонимание. Задумывая этот конкурс, мы хотели привлечь дополнительное внимание к ценности ответственных, честных и открытых семейных отношений и эстетике свадебного торжества. Сегодня нам нужны позитивные примеры, именно счастливые, вдохновляющие пары», – рассказала начальник управления ЗАГС Наталья Томилова.

В рамках конкурса пары 2016 года делятся своими впечатлениями об организации свадебного дня, работе со свадебными специалистами. Их отзывы могут помочь молодым парам обойти «подводные камни» при подготовке свадьбы.

На первом этапе пользователи сайта amursvadba.ru выберут 10 пар-финалистов — с 1 марта запустится голосование за участников на этом портале. При этом прием заявок не остановится: окончится он вместе с голосованием 30 июня.

1 по 7 июля начнется второй этап конкурса — работа экспертного жюри, в которое войдут российские свадебные специалисты. А также организаторы конкурса. Имена победителей назовут в романтичный праздник — День любви, семьи и верности, 8 июля.

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