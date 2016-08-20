Зейская ГЭС готовится к половодью

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Для подготовки к безопасному прохождению половодья 2017 года Зейской ГЭС создана паводковая комиссия и утвержден план организационно-технических и подготовительных мероприятий, обеспечивающих надежную и безаварийную работу гидроузла. По состоянию на 7 марта 2017 года уровень верхнего бьефа Зейской ГЭС составляет 311,64 метра.

До начала весеннего половодья руководителями и специалистами станции, вошедшими в состав комиссии, выполнят осмотр гидротехнических сооружений, зданий, дренажных устройств, оборудования, оперативно-диспетчерской связи и локальной системы оповещения населения. К началу паводкового периода оперативный персонал станции пройдет дополнительные инструктажи и противоаварийные тренировки, завершатся все плановые текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования, будут обеспечены запасы необходимых материалов, техники и оборудования.

Одной из задач энергетиков в период половодья является своевременное оповещение населения через средства массовой информации о начале и ходе половодья. Будет осуществляться информирование всех заинтересованных организаций о расходах воды, уровнях верхнего и нижнего бьефов. Кроме того, заключен договор с территориальным органом Росгидромета о передаче специализированной гидрометеорологической информации.

По инициативе Зейской ГЭС в апреле 2017 года пройдет ежегодное заседание Круглого стола по вопросам готовности всех заинтересованных сторон к пропуску паводков.

Сейчас в соответствии с решением Амурского бассейнового водного управления расход воды в нижний бьеф станции осуществляется через гидроагрегаты в диапазоне 1 100±100 кубических метров в секунду, сообщает пресс-служба Зейской ГЭС.

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