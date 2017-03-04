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Двое человек погибли ночью в ДТП в Благовещенске

Двое человек погибли ночью в ДТП в Благовещенске

В первом часу ночи среды, 8 марта, на втором километре Игнатьевского шоссе произошло ДТП, в результате которого двое человек погибли, один с травмами доставлен в больницу. Известно, что как минимум одна из погибших – девушка 1989 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, на трассе столкнулись две иномарки. Водитель 1989 года рождения и пассажир 1988 года рождения, находившиеся в одном из них, погибли на месте происшествия. Водитель второй машины получил травмы и сейчас находится в больнице.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшедшего.

Просмотров всего: 7279

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • ШпиеН

    ШпиеН
    7 часов назад

    Ужас ,соболезную ,очевидцы писали там 2 девушки погибли молодые,что они вылетели на встречу и лоб в лоб с другой машиной,сил огромных родным,большая утрата.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    6 часов назад

    Куда торопились? :(

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 часа назад

    Ой-ёёй!Пожалуйста, в комментариях будте корректны, такое горе! Сама 5.03. устроила ДТП, но маленькие скорости, и маленькие проблемы.

  • СемёнБлг

    СемёнБлг
    4 часа назад

    Там вниз ДВЕ полосы...

    куда ссыкухи спешили?!?!?!

    Видать первыми пришли.

    У меня нет Сожаления.

    особенно к таким людям, которые всё игнорируют. (А потом начинается: какая она хорошая, мог бы то,... перечислять много)

    Единственное НЕТУ профилактики, что от гибдд и Полиции

    А то валят уже почти на каждом углу

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    3 часа назад

    Там вниз одна полоса...

  • Агамемнон

    Агамемнон
    3 часа назад

    Две полосы всегда вверх, чтобы тихоходные транспортные средства обгонять на под'еме.

  • Лаконика

    Лаконика
    3 часа назад

    В районе второго километра по одной полосе в обоих направлениях.

    СемёнБлг

    Там вниз ДВЕ полосы... куда ссыкухи спешили?!?!?! Видать первыми пришли. У меня нет Сожаления. особенно к таким людям, которые всё игнорируют.



    Вы же торопитесь зачем-то с суждениями. И осуждениями

  • Декстор

    Декстор
    3 часа назад

    Успокоились...

  • Подполковник

    Подполковник
    3 часа назад

    Прямо дежавю, быдломашина, педалька в пол. Итог: двумя меньше.

  • Irenка

    Irenка
    2 часа назад

    Знаю я этих девушек, очень хорошие были, соболезнования родным и близким

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Свободу попугаям!

    Куда торопились? :(



    В пункт назначения...

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    2 часа назад

    Ну что ж 8 марта, уже без них.

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