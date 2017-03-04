Двое человек погибли ночью в ДТП в Благовещенске

В первом часу ночи среды, 8 марта, на втором километре Игнатьевского шоссе произошло ДТП, в результате которого двое человек погибли, один с травмами доставлен в больницу. Известно, что как минимум одна из погибших – девушка 1989 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, на трассе столкнулись две иномарки. Водитель 1989 года рождения и пассажир 1988 года рождения, находившиеся в одном из них, погибли на месте происшествия. Водитель второй машины получил травмы и сейчас находится в больнице.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшедшего.

Просмотров всего: 7279

#происшествия #транспорт

распечатать