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Количество погибших на железнодорожных переездах ЗабЖД выросло в 2,5 раза

Количество погибших на железнодорожных переездах ЗабЖД выросло в 2,5 раза

В результате четырех ДТП, которые произошли на железнодорожных переездах ЗабЖД с начала 2017 года, пострадали шесть человек, из них пятеро погибли. За аналогичный период прошлого года на переездах ЗабЖД произошло два ДТП, в результате которых пострадали три человека, в том числе погибли два человека. За весь 2016 год на ЗабЖД погибли четыре человека.

3марта на железнодорожном переезде станции Арга произошло столкновение грузового поезда с выехавшим на железнодорожные пути грузовым автомобилем, которое привело к сходу электровоза и 13 вагонов. В автомобиле на момент происшествия находились водитель и два пассажира, которые от полученных травм скончались на месте. По предварительным оценкам, экономический ущерб от ДТП на станции Арга составил более семи миллионов рублей.

2 марта на том же переезде станции при исправно работающей звуковой и световой сигнализации произошло столкновение грузового поезда с выехавшим на железнодорожные пути автомобилем УАЗ-469. В результате столкновения с электровозом грузового поезда погиб водитель автомобиля.

В 2016 году на железнодорожных переездах Забайкальской железной дороги произошло семь дорожно-транспортных происшествий: пять ДТП на территории Забайкальского края и два – на полигоне обслуживания ЗабЖД в Амурской области. В результате столкновений автотранспорта с подвижным железнодорожным составом травмированы 13 человек, в том числе 4 человека смертельно, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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#происшествия #транспорт

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