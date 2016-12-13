Сквер Гагарина в Райчихинске начали приводить в порядок сами горожане

Фото: www.marshrutca.ru

В минувшие выходные жители Райчихинска вышли на субботник по благоустройству сквера Гагарина. Работы начались в глубине сквера, в его низине. Именно отсюда решили начать очистку территории от старого, засохшего или покосившегося карагача, сообщает газета «Маршрутка».

«Когда станет теплее и начнет таять, в этот дальний угол сквера будет трудно подобраться, – говорит один из инициаторов благоустройства этой зоны отдыха Петр Зимель. – Дело в том, что ручей вдоль сквера неглубокий, и, когда снег растает, вода выйдет в низину и создаст сырость. Хорошо бы, конечно, углубить ручей, но здесь потребуются силы службы по благоустройству города и, соответственно, деньги».

Помимо очистки зоны отдыха от черного карагача и мусора, энтузиасты планируют пополнить парк новыми зелеными насаждениями – лиственницами и соснами.

Одна из горожанок, проходившая мимо, поблагодарила мужчин за инициативу и предложила не вывозить чурки от распила, а сделать из них пенёчки-стульчики по всему периметру сквера, куда можно присесть и отдохнуть.

22 апреля неравнодушные райчихинцы намерены провести субботник на территории сквера. Это стало уже доброй традицией. Массовое мероприятие подобного рода с привлечение ребят из молодежного движения «Регион-28» уже проходило прошлой весной.

Журналисты «Маршрутки» сообщают со ссылкой на областное правительство, что Амурская область в числе первых регионов направила в Минстрой России соглашение на реализацию Нацпроекта «ЖКХ и городская среда». В рамках развития комфортной городской среды предполагается поддержка региональных и муниципальных проектов по формированию современной городской среды и проведения мероприятий по обустройству мест массового отдыха (городских парков и скверов). На эти цели запланировано направить 146,9 миллиона рублей из федерального бюджета, 43,9 миллиона – из регионального и муниципального бюджетов.

Журналисты выражают надежду, что благоустройство сквера Гагарина будет поддерживаться не только энтузиазмом райчихинцев.

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#ЖКХ #Райчихинск

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