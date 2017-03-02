Первое заседание о «вмешательстве» России в выборы в США пройдет 20 марта

Фото: ria.ru

Глава спецкомитета по разведке палаты представителей США Дэвин Нуньес объявил о проведении 20 марта первого открытого заседания о «вмешательстве» России в выборы американского президента в ноябре 2016 года, а также о якобы связях президента Дональда Трампа и его помощников с Россией, сообщает РИА Новости.

«Мы проведем наше первое публичное заседание 20 марта, в понедельник, в 10:00 (18:00 по московскому времени)», — заявил Нуньес.

Обвинения в адрес РФ о попытке вмешательства в выборы в США выдвигались спецслужбами страны при прежней администрации Барака Обамы, однако никаких доказательств представлено не было. Трамп обещал, что проведет новое расследование по этому делу. В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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#выборы #российская власть

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