Действия амурских следователей вызывают вопросы у редакции Амур.инфо

Фото: gazeta-bam.ru

Амурский следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту проведения конкурса на раздевание в одном из ночных клубов Благовещенска. Как сообщало Амур.инфо, в увеселительном заведении провели конкурс на раздевание. Одна амурчанка обнажилась полностью и получила 15 тысяч рублей. Проверку проводят и в отношении Амур.инфо.

Первое уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней» и частью 1 статьи 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». В рамках этого дела будет дана правовая оценка действиям владельцев и администрации ночного клуба развлекательного комплекса, проводившего конкурс.

Второе уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Следователи в рамках законодательства оценят действия администрации сайта информационного агентства «Амур.инфо», распространившей информацию с использованием фото- и видеоматериалов с изображением девушки без ее согласия и акцентировавшей в целях повышения рейтинга и посещаемости информационного ресурса внимание на ее несовершеннолетнем возрасте, сообщается в пресс-релизе ведомства.

При этом редакция Амур.инфо не распространяла изображение девушки. Лица участниц конкурса были тщательно скрыты.

«Мы не понимаем, почему в отношении нас проводится проверка. По фото- и видеоизображениям, а также по тексту, размещенным на сайте Амур.инфо, невозможно идентифицировать личность. Состава преступления здесь нет», – комментирует юрист информагентства Евгения Сидоренко.

«Мы акцентировали внимание общественности на 16-летнем возрасте участницы именно для того, чтобы следователи разобрались, почему в подобных конкурсах участвуют несовершеннолетние, почему такое в нашем городе допускается. Задача СМИ – поднимать вопросы нарушения законодательства. И странно, что в этом случае нас сделали виноватыми», – высказала свое мнение главный редактор Оксана Руденко.

История с конкурсом на раздевание в Благовещенске получила широкую огласку. Об этом рассказали несколько региональных, федеральных и даже государственных СМИ. Причем некоторые лицо девушки и ее возраст не скрывали, и участницу легко можно было идентифицировать. Юристы Амур.инфо задавали вопросы следователям, какие еще СМИ были подвергнуты проверке. Ответ так и не был получен.

Ранее Лайф сообщал, что раздевшаяся донага девушка утверждала, что ей ей подсыпали что-то в алкоголь. А в ночной клуб она прошла по чужому паспорту. Амур.инфо выяснило, что несколько недель назад эта же девушка разделась до нижнего белья в клубе за билеты на концерт.

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#конкурсы #происшествия

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