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Действия амурских следователей вызывают вопросы у редакции Амур.инфо

Действия амурских следователей вызывают вопросы у редакции Амур.инфо
Фото: gazeta-bam.ru

Амурский следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту проведения конкурса на раздевание в одном из ночных клубов Благовещенска. Как сообщало Амур.инфо, в увеселительном заведении провели конкурс на раздевание. Одна амурчанка обнажилась полностью и получила 15 тысяч рублей. Проверку проводят и в отношении Амур.инфо.

Первое уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней» и частью 1 статьи 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». В рамках этого дела будет дана правовая оценка действиям владельцев и администрации ночного клуба развлекательного комплекса, проводившего конкурс.

Второе уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Следователи в рамках законодательства оценят действия администрации сайта информационного агентства «Амур.инфо», распространившей информацию с использованием фото- и видеоматериалов с изображением девушки без ее согласия и акцентировавшей в целях повышения рейтинга и посещаемости информационного ресурса внимание на ее несовершеннолетнем возрасте, сообщается в пресс-релизе ведомства.

При этом редакция Амур.инфо не распространяла изображение девушки. Лица участниц конкурса были тщательно скрыты.

«Мы не понимаем, почему в отношении нас проводится проверка. По фото- и видеоизображениям, а также по тексту, размещенным на сайте Амур.инфо, невозможно идентифицировать личность. Состава преступления здесь нет», – комментирует юрист информагентства Евгения Сидоренко.

«Мы акцентировали внимание общественности на 16-летнем возрасте участницы именно для того, чтобы следователи разобрались, почему в подобных конкурсах участвуют несовершеннолетние, почему такое в нашем городе допускается. Задача СМИ – поднимать вопросы нарушения законодательства. И странно, что в этом случае нас сделали виноватыми», – высказала свое мнение главный редактор Оксана Руденко.

История с конкурсом на раздевание в Благовещенске получила широкую огласку. Об этом рассказали несколько региональных, федеральных и даже государственных СМИ. Причем некоторые лицо девушки и ее возраст не скрывали, и участницу легко можно было идентифицировать. Юристы Амур.инфо задавали вопросы следователям, какие еще СМИ были подвергнуты проверке. Ответ так и не был получен.

Ранее Лайф сообщал, что раздевшаяся донага девушка утверждала, что ей ей подсыпали что-то в алкоголь. А в ночной клуб она прошла по чужому паспорту. Амур.инфо выяснило, что несколько недель назад эта же девушка разделась до нижнего белья в клубе за билеты на концерт.

Просмотров всего: 5930

#конкурсы #происшествия

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Комментарии
Показать все (87) Обсудить на форуме
  • Дуshка

    Дуshка
    8 часов назад

    Это как с той работницей детского сада, которая хотела привлечь внимание к издевательствам в лагере, а сама села в тюрьму

  • Вежливый

    Вежливый
    8 часов назад

    Может АИ будет теперь не бедет желтуху публиковать

  • виталя1979

    виталя1979
    8 часов назад

    Не, ну если этот случай можно отмазать тем, что вроде как лица были замазаны, то сколько до этого было статей такого характера и только то, что этим никто не заиниересовывался из соответвующих органов, сходило с рук.

  • виталя1979

    виталя1979
    8 часов назад

    Хотя я думаю тема, как и с чуваком с цветами (кстати че он там раздал?) создана для просмотров, пиара и всеобщей вакханалии с целью привлечения внимания к сайту

  • ay

    ay
    8 часов назад

    Неправильный заголовок. Этож у амурских следователей вопросы к АИ возникли.

  • android

    android
    8 часов назад

    Амур инфо давно погряз в сплетнях, волоките субъективных суждениях. СК правильно решил их проверить

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    8 часов назад

    Не переживайте..Много не дадут.

  • Гагусик

    Гагусик
    8 часов назад

    Браво, следователи! И статьи соответствующие нашлись в УК РФ. Надо знать границы дозволенного, если нравственностью можно поскупиться, то с законом не поспоришь. Даже если состава не будет, урок на будущее. Фильтруйте инфу, АИ!

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    8 часов назад

    ...если АИ будет фильтровать инфу то станет скушной как порт-амур...

  • Гагусик

    Гагусик
    7 часов назад

    Почему бы,например, не рассказать об обстоятельствах ночного ДТП с двумя погибшими девушками? А то на Портамуре, как-то сухо выдали факты. Кто погиб, сколько лет, где работали, кто родители, куда спешили, кого везли???

  • Br35

    Br35
    7 часов назад

    Всего лишь написали правду и понеслось))))

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    7 часов назад

    А может оголившаяся в прокуратуру на АИ написала?

  • full

    full
    7 часов назад

    Странно, какие могут быть претензии к АмурИнфо - все правильно сделали.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    ребята. Это уже не серьёзно. Помните, чем закончилась история с водителем автобуса?.. Выводы пресса какие-нибудь сделала для себя?.. тоже муссировали АКТИВНО!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    7 часов назад

    Работа СМИ узнавать и рассказывать, СК - проверять и расследовать. Так что все правы, дело не взлетит. А частную жизнь АИ не нарушили, они ж не скрытой камерой в замочную скважину снимали.

  • maxcom

    maxcom
    7 часов назад

    Замечательная новость. Надеюсь прокуратура возбудится и на статьи-попрошайки а-ля "соберем деньги на волшебную таблетку от саркомы с отдаленными метастазами"... господа, вы же понимаете, что это мошенничество?

  • Stat

    Stat
    7 часов назад

    Лучше бы прокуратура и следственный комитет разобрались, почему в некоторых больницах области трудоустроены врачами ординаторы без сертификата специалиста (например анестезиологи), это вопиющие случаи нарушения и никому до этого дела нет, пока не загробят пару десятков человек на операционном столе...

  • agbor

    agbor
    7 часов назад

    Так эта новость уже и на рен тв прошла, их тоже нужно тогда привлечь :))). Клуб действительно прикрыть нужно, а СМИ причём не понятно.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    Stat

    Лучше бы прокуратура и следственный комитет разобрались, почему в некоторых больницах области трудоустроены врачами ординаторы без сертификата специалиста (например анестезиологи), это вопиющие случаи нарушения и никому до этого дела нет, пока не загробят пару десятков человек на операционном столе...



    Если у вас есть информация в каких именно и кто, пишите.

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    Сергей Труш

    Помните, чем закончилась история с водителем автобуса?..



    А что с ним случилось?

    АИ и его обнажёнку здесь выкладывала? О_О

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    7 часов назад

    СК видимо заняться совсем нечем. Искренне не понимаю, какие могут быть претензии к АИ? Это ведь информагенство, это их работа. Тем более на видео они максимально всё завуалировали. Личных данных АИ тоже не раскрыли. По такой логике, нужно и Малахова с редакцией "Пусть говорят" привлечь по этой же статье. Они уже 4ый выпуск отсняли по Шурыгиной. Короче бред какой-то. Состава преступления нет 146%.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    Oldlord

    Сергей Труш

    Помните, чем закончилась история с водителем автобуса?..



    А что с ним случилось?

    АИ и его обнажёнку здесь выкладывала? О_О



    Он погиб в гараже.. когда приструнил наглецов-зайцев, которые решили, что им можно ездить бесплатно. тут на АИ устроили всякого рода разбирательства, а с водителем, семьёй никто не встречался, А меж тем переживал человек сильно видели, читали. Он, конечно, не накладывал на себя руки преднамеренно, но голова была занята именно ЭТИМИ публикациями и обсуждениями.

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    Сергей Труш

    Oldlord

    Сергей Труш

    Помните, чем закончилась история с водителем автобуса?..



    А что с ним случилось?

    АИ и его обнажёнку здесь выкладывала? О_О



    Он погиб в гараже.. когда приструнил наглецов-зайцев, которые решили, что им можно ездить бесплатно. тут на АИ устроили всякого рода разбирательства, а с водителем, семьёй никто не встречался, А меж тем переживал человек сильно видели, читали. Он, конечно, не накладывал на себя руки преднамеренно, но голова была занята именно ЭТИМИ публикациями и обсуждениями.



    Сергей, а только мне показалось, что этот водитель слегка превысил допустимые меры приструнивания?

    Хотя, да, я могу согласиться с твоим мнением, что огласка могла притупить его внимание и привести к несчастному случаю на производстве.

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    7 часов назад

    вопросы у них к СК)))))))) Вы там в себя поверили? надеюсь накажут всех причастных

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    Oldlord

    Сергей Труш

    Oldlord

    Сергей Труш

    Помните, чем закончилась история с водителем автобуса?..



    А что с ним случилось?

    АИ и его обнажёнку здесь выкладывала? О_О



    Он погиб в гараже.. когда приструнил наглецов-зайцев, которые решили, что им можно ездить бесплатно. тут на АИ устроили всякого рода разбирательства, а с водителем, семьёй никто не встречался, А меж тем переживал человек сильно видели, читали. Он, конечно, не накладывал на себя руки преднамеренно, но голова была занята именно ЭТИМИ публикациями и обсуждениями.



    Сергей, а только мне показалось, что этот водитель слегка превысил допустимые меры приструнивания?

    Хотя, да, я могу согласиться с твоим мнением, что огласка могла притупить его внимание и привести к несчастному случаю на производстве.



    Ничего не превысил, вообще. Вышел, толкнул. Почему?.. да по тому что пацану лет, скоро в армию идти, а этот малолетний ублюдок шкодничает и убегает не заплатив за проезд. И таких "онижедетей" ежедневно пачками.

    Мы с семьёй общались. Горе в семье.. молодой был а тут в сети травля такая... Сказали, что несчастный случай, но всё до кучи.. и лизинг ускоренный, и с маршрутами беда, и зайцы эти постоянно, всех понять и простить надо, а банк не понимает и не прощает. А тут в сети ещё травля сердобольных мам и пап которые дитя в школу отправляя денег на автобус не дают, или дитя потратить их на лимонад, или чипсы а водителю вези бесплатно. Так что понимаю, я б, наверное, двинул, а он толкнул просто.

  • GORЕЦЪ

    GORЕЦЪ
    6 часов назад

    Что за бред??? По факту чего проверка??? тут девка добровольно разделась и уже проверяют... СК выпейте йаду или что-нибудь покрепче!

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    6 часов назад

    Браво СК, браво. Амур инфо бы и задумалось прежде чем выкладывать непристойные вещи. Услышали звон и понеслось.

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Сергей Труш

    Oldlord

    Сергей Труш

    Он погиб в гараже.. когда приструнил наглецов-зайцев, которые решили, что им можно ездить бесплатно. тут на АИ устроили всякого рода разбирательства, а с водителем, семьёй никто не встречался, А меж тем переживал человек сильно видели, читали. Он, конечно, не накладывал на себя руки преднамеренно, но голова была занята именно ЭТИМИ публикациями и обсуждениями.



    Сергей, а только мне показалось, что этот водитель слегка превысил допустимые меры приструнивания?

    Хотя, да, я могу согласиться с твоим мнением, что огласка могла притупить его внимание и привести к несчастному случаю на производстве.



    Ничего не превысил, вообще. Вышел, толкнул. Почему?.. да по тому что пацану лет, скоро в армию идти, а этот малолетний ублюдок шкодничает и убегает не заплатив за проезд. И таких "онижедетей" ежедневно пачками.

    Мы с семьёй общались. Горе в семье.. молодой был а тут в сети травля такая... Сказали, что несчастный случай, но всё до кучи.. и лизинг ускоренный, и с маршрутами беда, и зайцы эти постоянно, всех понять и простить надо, а банк не понимает и не прощает. А тут в сети ещё травля сердобольных мам и пап которые дитя в школу отправляя денег на автобус не дают, или дитя потратить их на лимонад, или чипсы а водителю вези бесплатно. Так что понимаю, я б, наверное, двинул, а он толкнул просто.



    Т.е. ты не видишь разницы между бумажкой и неприкосновенностью личности?

    Мне любопытно, посмел бы он на меня руку поднять, если бы я вышел не заплатив?

    А у меня был такой случай. Только водитель решил сделать вид, что так и должно было быть.

    Кстати, в последнее время я достаточно активно пользуюсь общественным транспортом, но подобных случаев (бесплатного проезда) не встречаю почему-то. Зато я иногда вынужден делать замечания водителю за небезопасное вождение.

    Я не оправдываю действия "зайцев", но и поступок водителя мне трудно понять.

    Он сам выбрал путь эскалации конфликта.

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    GORЕЦЪ

    Что за бред??? По факту чего проверка??? Значит жить с девушкой можно с 14, как мы живём вместе с прошлого года, хотя встречаться начали как ей было 13.......... СК выпейте йаду или что-нибудь покрепче!



    Это можно считать явкой с повинной?

    СК! АИ! Вот бы здесь проверочку провести!

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    6 часов назад

    щас СК пропиарит АИ, уже заскулили боты "анастозашто" )))))))))))

  • GORЕЦЪ

    GORЕЦЪ
    6 часов назад

    3.6

  • Алекс К

    Алекс К
    6 часов назад

    в сети эти видео гуляют,и без пикселей. достаточно загуглить-и вот оно,и на ютубе.

    я не смотрел,мне жена запрещает.

    но думаю ктото смотрел.

    много тысяч человек,думаю

  • Алиция Небесная

    Алиция Небесная
    6 часов назад

    Оу. Слава госпожи Шурыгиной не дает покоя? А?? ))))))))

  • Svetka5532555

    Svetka5532555
    6 часов назад

    3.2

  • agbor

    agbor
    6 часов назад

    А есть же статья за проституцию, может тут именно оно??? Деньги взяла, разделась...

  • Усы_моржа

    Усы_моржа
    6 часов назад

    3.2

  • Ser_86

    Ser_86
    5 часов назад

    СК красаучеки!!! Надеюсь не замнут это дело!

    АмурИнфа и иже с ними ничем не отличаются от тех кто распростроняет подобное по соцсетям и вацапам.

    Пишите новости, а не желтуху распространяйте. Нефиг гнаться за сомнительной славой Малахова и ему подобных.

  • Яя10

    Яя10
    5 часов назад

    и правильно, а то желтухой стали!!! смакуют и смакуют грязь. может реально серьезными новостями займутся

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    5 часов назад

    Я думаю СК обозлился на то что, амуринфо выложило инфу, что типа СК бездействует и плохо работает.

  • Кирил

    Кирил
    5 часов назад

    Не действия усопшего Сушкова и не Капатуна у ск вопросов не вызывают.

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    5 часов назад

    Здесь можно привлечь амур инфо за распространение детской порнографии. Видео то с голой малолеткой они выкладывали в новости. и все видели, пусть даже со скрытым лицом.

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    5 часов назад

    Ведущего конкурса нужно посадить за такие конкурсы это 100%.

  • Игорь28_Blag

    Игорь28_Blag
    5 часов назад

    Юристы Амур.инфо задавали вопросы следователям

    ВЫ КЕМ СЕБЯ ВОЗОМНИЛИ -?

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Скринштопы-то все сделали?

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Это называется: СК - сцыкуны. Хотят запугать. А запугать нечем. Думаю, что тут целое трио - СК, полиция и ФСБ. Ибо они по одному не ходЮт. И вопрос о возбуждении дела принимался на самых верхних областных силовых верхах.

    Но, бояться нечего. Эта шушера сама всех боится.

    ИМХО

  • Rosa

    Rosa
    4 часа назад

    СК

  • Rosa

    Rosa
    4 часа назад

    СК -! Уважаю!

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    4 часа назад

    Девочка уже стала звездой ютуба. Есть записи где её лицо не скрыто.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    4 часа назад

    Аиур.инфе вменили распространение детской порнографии? :)

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    4 часа назад

    Сергей Труш
    Oldlord

    Сергей Труш

    Oldlord

    Сергей Труш

    Помните, чем закончилась история с водителем автобуса?..



    А что с ним случилось?

    АИ и его обнажёнку здесь выкладывала? О_О



    Он погиб в гараже.. когда приструнил наглецов-зайцев, которые решили, что им можно ездить бесплатно. тут на АИ устроили всякого рода разбирательства, а с водителем, семьёй никто не встречался, А меж тем переживал человек сильно видели, читали. Он, конечно, не накладывал на себя руки преднамеренно, но голова была занята именно ЭТИМИ публикациями и обсуждениями.



    Сергей, а только мне показалось, что этот водитель слегка превысил допустимые меры приструнивания?

    Хотя, да, я могу согласиться с твоим мнением, что огласка могла притупить его внимание и привести к несчастному случаю на производстве.



    Ничего не превысил, вообще. Вышел, толкнул. Почему?.. да по тому что пацану лет, скоро в армию идти, а этот малолетний ублюдок шкодничает и убегает не заплатив за проезд. И таких "онижедетей" ежедневно пачками.

    Мы с семьёй общались. Горе в семье.. молодой был а тут в сети травля такая... Сказали, что несчастный случай, но всё до кучи.. и лизинг ускоренный, и с маршрутами беда, и зайцы эти постоянно, всех понять и простить надо, а банк не понимает и не прощает. А тут в сети ещё травля сердобольных мам и пап которые дитя в школу отправляя денег на автобус не дают, или дитя потратить их на лимонад, или чипсы а водителю вези бесплатно. Так что понимаю, я б, наверное, двинул, а он толкнул просто.


    Этот малолетний ... завтра с крыши сиганет и виноват будет Труш

  • Елена007

    Елена007
    4 часа назад

    Полностью согласна со СК! Действия Амуринфо описаны верно. Вы привлекли внимание общественности к личности этой девушки, да лицо замазали, но город маленький, и быстро люди могут вычислить кто это. Если бы не ваша информация, то и прошло бы незаметно, ну отправьте просто видеоматерилы в СК и все. А так... чисто для рейтинга... Конечно, я не оправдываю девушку, но это ее выбор, она уже не ребенок... Я в 16 лет уже могла отвечать за свои действия. Но вмешиваться СМИ в эти дела не стоит...

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    4 часа назад

    Тут даже переживать не стоит, состава никакого нет!

    Закроют так же как и открыли.

    А вот что в ночных клубах паспортного контроля нет и никогда не было это другой вопрос, не там рыть собрались господа следователи.

    Кто если не журналисты до вас информацию доносит о том что твориться в этих ночных клубах, порочащее честь и достоинства человека в целом.

    По мужски будет официально извиниться перед редакцией Амуринфо.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    При таком социальном положении – ниже плинтуса большинства жителей страны, при этой управляющей вертикали, очень легко склонить на подобный поступок достатосное количество девушек и девочек. Что собственно говоря и происходит. Девушку не осуждаю, а тех кто устраивает подобные игрища, провоцируя на получения денег, считаю циниками и извращенцами

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    3 часа назад

    Я бы и за 10ку разделся))). Чё такого страшного? Ну потрёт народ пару недель. позырит ролики в ютубе - и забудет. Это всё отлично было показано в сериале "Футурама".

    Пара недель ровно - потом очередной скинеться с башни, потравит собак, нажрётся в клубе и по-Крякает из раздевалки .. и опля .. внимание хомячков переключилось. Да чё там говорить .. через месяц её даже и не узнают. А СК может и с Ютуюбом посудиться )))..

  • Подполковник

    Подполковник
    3 часа назад

    Молодцы комитетчики, этот гадюшный притон для малолеток давно надо прикрыть.

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    2 часа назад

    Эта система под управление Путина Должна здохнуть. Довели людей. А амур инфо вы свой нос сунули туда куда не надо, за это вас надо наказать и жестоко. И ещё организатора этого шоу в тюрьму и на долго.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Сколько злобников на АИ! Да вы ж тут сами годами торчите, все эти новости читаете, комментите, осуждаете, негодуете...Даже сегодня в свой праздничный выходной день тут злорадствуете. Модератор! Ну теперь-то понятно, что я был прежде прав, а вы меня зазря банили?)

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    МУДРЫЙЭта система под управление Путина Должна здохнуть. Довели людей. А амур инфо вы свой нос сунули туда куда не надо, за это вас надо наказать и жестоко. И ещё организатора этого шоу в тюрьму и на долго.


    Бгг... Празднуете и пописываете?)))

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    2 часа назад

    Это как с той работницей детского сада, которая хотела привлечь внимание к издевательствам в лагере, а сама села в тюрьму. Эта система не победима пока Путин у власти. Пока ЕД Россия у власти. Сирия, Донбас. Да мне плевать на это всё. Я хочу жить хорошо, достойная зарплата, пенсия. И если кто то против этого, скажите мне. Хватит воровать, мы не успеваем заробатывать этим ублюдкам у власти. Честь имею.

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    1 час назад

    МУДРЫЙ

    Это как с той работницей детского сада, которая хотела привлечь внимание к издевательствам в лагере, а сама села в тюрьму. Эта система не победима пока Путин у власти. Пока ЕД Россия у власти. Сирия, Донбас. Да мне плевать на это всё. Я хочу жить хорошо, достойная зарплата, пенсия. И если кто то против этого, скажите мне. Хватит воровать, мы не успеваем заробатывать этим ублюдкам у власти. Честь имею.



    да да, Путен виноват что АИ разместило детскую порнографию)))

  • 55

    55
    1 час назад

    Едросня, она и в заднице едросня (

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    О! И кремлеботы повылезали. Честь мундира спасаем? Да нет у вас никакой чести. Офицеры, блин. Тряпки вы, а не офицеры.

    Кстати, главный мент чуть ли не вчера призывал народ не молчать. Вы не молчите и на вас дело постараются завести.

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    1 час назад

    55

    Едросня, она и в заднице едросня (



    АИ она и в .... АИ))))

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    1 час назад

    Хмык

    О! И кремлеботы повылезали. Честь мундира спасаем? Да нет у вас никакой чести. Офицеры, блин. Тряпки вы, а не офицеры.

    Кстати, главный мент чуть ли не вчера призывал народ не молчать. Вы не молчите и на вас дело постараются завести.



    и на болезных тоже, для которых голые малолетки нормальное явление))))) топи дальше ))))

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    fb_Александр Ххх
    Хмык

    О! И кремлеботы повылезали. Честь мундира спасаем? Да нет у вас никакой чести. Офицеры, блин. Тряпки вы, а не офицеры.

    Кстати, главный мент чуть ли не вчера призывал народ не молчать. Вы не молчите и на вас дело постараются завести.



    и на болезных тоже, для которых голые малолетки нормальное явление))))) топи дальше ))))


    А что тут топить-то? Пришла она в клуб по чужим докам как совершеннолетняя , конкурсы для взрослых. В чём клуб виноват? Ну расстреляйте её за использование подложных доков и нахождение после наступления комендантского часа вне дома... Святоши, блин.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Посодють... Колея уже накатана. Чудновец посидела ни за что, и малолетний ребенок наше басманное кривосудие не остановил.Солнцеликий амнистию с понтом подписал за полмесяца до освобождения. Недавно посмотрел фильм по С-Щедрину "Оно" про болванчика и голову градоначальника. Ничего в этой стране не меняется.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Северная Корея какая-то в Благе, у тех есть 18 разрешённых причёсок для женщин и 10 для мужчин - за любое отклонение вплоть до уголовной ответственности.... Ну кроме их главного Ыра.... Кто там ещё угарает над С.Кореей, на себя не лучше ли оборотиться(с)?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    fb_Александр Ххх

    55

    Едросня, она и в заднице едросня (



    АИ она и в .... АИ))))



    А шестерки они в ментовке шестерки. И за базарчиком следи. А то вылетишь из органов без выходного пособия и пойдешь бутылки в контейнерах собирать.



  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    1 час назад

    Дмитрий1

    fb_Александр Ххх

    Хмык

    О! И кремлеботы повылезали. Честь мундира спасаем? Да нет у вас никакой чести. Офицеры, блин. Тряпки вы, а не офицеры.

    Кстати, главный мент чуть ли не вчера призывал народ не молчать. Вы не молчите и на вас дело постараются завести.



    и на болезных тоже, для которых голые малолетки нормальное явление))))) топи дальше ))))



    А что тут топить-то? Пришла она в клуб по чужим докам как совершеннолетняя , конкурсы для взрослых. В чём клуб виноват? Ну расстреляйте её за использование подложных доков и нахождение после наступления комендантского часа вне дома... Святоши, блин.


    про тёплое и мягкое, по разным статьям ск возбудился. и в отношении клуба и ведущего и СМИ - ПУБЛИЧНО разместившим кадры с несовершеннолетней в непотребном виде. остальное (про Пу, едро, сев корею это отговорки в пользу бедных) читайте УК РФ и закон о СМИ)))) Такие дела))))

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    1 час назад

    удален

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    1 час назад

    АИ уже свою репутацию опорочило подобными материалами))) посмотрим на что способен СК)

  • OT

    OT
    1 час назад

    А причем здесь упор на "вычислить легко"?

    Кто, станет вычислять, тот и несет ответственность.

    Юристы ау-у! Как вы интерпретируете?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Хмык

    О! И кремлеботы повылезали. Честь мундира спасаем? Да нет у вас никакой чести. Офицеры, блин. Тряпки вы, а не офицеры.

    Кстати, главный мент чуть ли не вчера призывал народ не молчать. Вы не молчите и на вас дело постараются завести.



    Это Вы намекаете на случай с верой и гибдд, который по ютубу и всем центральным сми прошелся?

    Там никто не возбуждался, ибо сми московские были, да и по центральным каналам показывали по всей РФ.

  • сталь

    сталь
    1 час назад

    В любом ночнике сто лет самая распространенная фишка - раздевание, можно подумать об этом только узнали...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    сталь

    В любом ночнике сто лет самая распространенная фишка - раздевание, можно подумать об этом только узнали...



    Офицер должен посещать только балы. Ну, это я так думаю.

  • OVOD

    OVOD
    1 час назад

  • OT

    OT
    58 минут назад

    С Официальной Ерундой имеем дело? Или сокращенно с ОфицЕром.))

  • leonix

    leonix
    58 минут назад

    в отношении АИ проводят проверку, потому что вы бестолочи, нет что бы просто ссылку на сторонний ресурс разместить или просто упомянуть, вы разместили видео)

  • Allgemeine

    Allgemeine
    48 минут назад

    leonixв отношении АИ проводят проверку, потому что вы бестолочи, нет что бы просто ссылку на сторонний ресурс разместить или просто упомянуть, вы разместили видео)


    Да эти умники даже в заголовки не могут частенько, какой там уж "сторонний ресурс"...)

  • Бред-28

    Бред-28
    37 минут назад

    СК возбудился исключительно по формальным признакам, предусмотренным вменяемыми составами. А мог и не возбуждаться. Мог вначале проверку провести. Тщательно. И установить, что распространённое в ЮТ видео имеют многочисленное авторство, а значит, АИ не есть автор слива. Однако...АмурИнфо должно задуматься о двух вещах: квалификации собственных юристов, допустивших распространение видео, которое в связи с мутностью возраста девочки было на грани, и о том, в каком месте перешло дорогу конторе Голомбиевского. В целом ситуация небезнадёжная, однако...Весьма осложнённая фактом возбуждения УД. Теперь СК будет умирать, но не прекратит. Ибо...Если дело прекратят - кто-то может снять погоны. Да.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    34 минуты назад

    fb_Александр Ххх
    Дмитрий1

    fb_Александр Ххх

    Хмык

    О! И кремлеботы повылезали. Честь мундира спасаем? Да нет у вас никакой чести. Офицеры, блин. Тряпки вы, а не офицеры.

    Кстати, главный мент чуть ли не вчера призывал народ не молчать. Вы не молчите и на вас дело постараются завести.



    и на болезных тоже, для которых голые малолетки нормальное явление))))) топи дальше ))))



    А что тут топить-то? Пришла она в клуб по чужим докам как совершеннолетняя , конкурсы для взрослых. В чём клуб виноват? Ну расстреляйте её за использование подложных доков и нахождение после наступления комендантского часа вне дома... Святоши, блин.


    про тёплое и мягкое, по разным статьям ск возбудился. и в отношении клуба и ведущего и СМИ - ПУБЛИЧНО разместившим кадры с несовершеннолетней в непотребном виде. остальное (про Пу, едро, сев корею это отговорки в пользу бедных) читайте УК РФ и закон о СМИ)))) Такие дела))))


    СК Возбудился по-факту. И закроется "без состава".

  • V.M.

    V.M.
    27 минут назад



    Бред-28 , сегодня, 17:37



    Согласна. "Тщательней надо фильтровать базар", АмурИнфо.

  • Ташка

    Ташка
    22 минуты назад

    Главно, все работают.

    Таможня ловит на границе 5кг яблок из Польши, прокуратура выясняет, почему пьяная баба сиськи с писькой в клубе всем показывала,бухой депутат наркоманов ловит в кафе. Надо еще с налоговой проверку устроить, из 15000 выигрыша та телка перечислила налог государству, или нет.

  • Алекс К

    Алекс К
    12 минут назад

    sprawedliwost

    Здесь можно привлечь амур инфо за распространение детской порнографии. Видео то с голой малолеткой они выкладывали в новости. и все видели, пусть даже со скрытым лицом.



    родителей привлекать надо к уголовке. привлекут их,с работы попрут,денег у семьи не будет,девочке на учебу не хватит,в праститутки пойдет..

    ну чёж.

    амуринфо тут причем?

  • Бред-28

    Бред-28
    8 минут назад

    Алекс К

    sprawedliwost

    Здесь можно привлечь амур инфо за распространение детской порнографии. Видео то с голой малолеткой они выкладывали в новости. и все видели, пусть даже со скрытым лицом.



    родителей привлекать надо к уголовке. привлекут их,с работы попрут,денег у семьи не будет,девочке на учебу не хватит,в праститутки пойдет..

    ну чёж.

    амуринфо тут причем?



    Догогой дгуг! Если клиент без лица - следственный экскримент проводить придётся, однако...С полным раздеванием и сличением анатомических подробностей на видео и в натуре. Девочка может 100% отказаться. И в этом случае доказательств у СК не будет.))))))))))))

  • Алекс К

    Алекс К
    5 минут назад

    Бред-28

    Алекс К

    sprawedliwost

    Здесь можно привлечь амур инфо за распространение детской порнографии. Видео то с голой малолеткой они выкладывали в новости. и все видели, пусть даже со скрытым лицом.



    родителей привлекать надо к уголовке. привлекут их,с работы попрут,денег у семьи не будет,девочке на учебу не хватит,в праститутки пойдет..

    ну чёж.

    амуринфо тут причем?



    Догогой дгуг! Если клиент без лица - следственный экскримент проводить придётся, однако...С полным раздеванием и сличением анатомических подробностей на видео и в натуре. Девочка может 100% отказаться. И в этом случае доказательств у СК не будет.))))))))))))



    ну дык еси откажица-значит виновна, СК не можит ошибаца.

    всех пот сут

  • Алекс К

    Алекс К
    4 минуты назад

    груди изволили показывать , возомнили себе вседозволенность!

    паранджу на на литсо!

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