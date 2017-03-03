95 лет назад родился создатель кинотрилогии «Любить по-русски» Евгений Матвеев

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95 лет назад родился актёр и кинорежиссёр, народный артист СССР Евгений Матвеев. Евгений Семёнович запомнился широкому зрителю по ролям в таких фильмах, как «Дело “пёстрых”», «Цыган», «Укрощение огня», «Любовь земная», «Судьба», «Особо важное задание», «Победа» и многих других.

Как режиссёр Матвеев снял трилогию «Любить по-русски», где сыграл главную роль.

«В кинематографе появилось много пошлости. Кто сейчас на экране? Проститутки, наркоманы, пьяницы, сутенёры. Вот какая шваль. А куда девался тот, кто и сейчас ковыряется в земле, тот, что у станка стоит?.. А об армии есть хороший фильм? Сейчас дошли до такого цинизма, что Павку Корчагина сделали отрицательным героем. Это уродство, это издевательство. Всё равно что на икону плюнуть. Я на дедушкины иконы не плевал», – пояснял свою позицию режиссёр.

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Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта Организацией Объединённых Наций. Исторически этот праздник появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. 8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных с мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права. В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, который отмечался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля. В 1909 году это было 28 февраля. Позднее, в 1910 году, делегатки из США прибыли в Копенгаген на Вторую Международную Конференцию женщин-социалисток, где встретились с коммунисткой Кларой Цеткин.

Клара Цеткин в 1910 году, на Второй Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, предложила учредить Международный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.

В 1911 году первый Международный женский день отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии 19 марта, по предложению члена Центрального комитета Социал-демократической партии Германии Елены Гринберг, в ознаменование Мартовской революции 1848 года в Пруссии. В 1912 году этот день отмечался в тех же странах уже 12 мая. В 1913 году женщины митинговали во Франции и России – 2 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии – 9 марта, в Германии – 12 марта.

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65 лет назад врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили аппарат «искусственное сердце». В течение 80 минут он поддерживал жизнь 41-летнего Питера Дьюринга, пока бригада из 9 докторов, 5 медсестёр и 2 техников, остановив работу сердца пациента, пыталась выяснить причины его недуга.

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70 лет назад родился актёр МХТ имени Чехова Николай Чиндяйкин. За свою карьеру Николай Дмитриевич сыграл великое множество ролей – как в театре, так и в кино. Среди фильмов с его участием – «Увидеть Париж и умереть», «Мама, не горюй», «Каменская», «Империя под ударом», «Марш Турецкого», «Нежный возраст», «Дальнобойщики», «Нюхач» и других.

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