В амурской филармонии поздравили женщин с наступающим 8 Марта

7 марта в Амурской областной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Мероприятие включало в себя выступление благовещенских артистов, а также на нем были вручены благодарственные письма отличившимся амурчанкам и награда «Многодетная семья».

Зал филармонии в этот день был полон. В числе артистов, выступивших на сцене, шоу-балет «Максимум» и театр танца «Дефи», цирк «Ап!», солисты Борис Боровиков, Ирина Атакова, Сергей Терехов, Татьяна Гусаим, Елена Беляева и другие.

К амурским женщинам с поздравительной речью обратился Александр Козлов. А после глава региона наградил отличившихся амурчанок благодарственными письмами губернатора.

Он отметил, что с особым уважением принято относиться к многодетным матерям. В Приамурье проживает свыше восьми тысяч семисот многодетных семей, в которых воспитывается более 29 тысяч ребят. 118 амурчанок отмечены почетным знаком «Материнская слава» за рождение и достойное воспитание пятерых и более детей.

В 2016 году был проведен Всероссийский конкурс «Семья года». В нем приняли участие более 290 семей из 79 субъектов страны. В номинации «Многодетная семья» в числе победителей оказалась семья Светличных из Амурской области. Награду этой семье на сцене вручил Александр Козлов, сообщает областное правительство.

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