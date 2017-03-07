Благовещенские повелительницы стихий рассказали о своих увлечениях

Они покоряют огонь, воду (причем ледяную), землю и воздух. И делают они это не потому, что так велит работа – это их хобби. В преддверии 8 Марта съемочная группа «Альфа-канала» познакомилась с благовещенками, которых смело можно назвать повелительницами стихий.

Первый прыжок с парашютом Алена Ярошенко совершила в 14 лет. Сейчас ей 18 и за спиной – больше 250 падений с высоты. Спортсменка завоевывает первые места на соревнованиях и уже выполнила первый спортивный разряд. Парашютный спорт Алена выбрала после плавания и гимнастики. Воздух – ее стихия.

«Для меня это просто красота, сердцебиение, наслаждение, ощущение счастья. То есть я прыгнула и все, я довольна. Я бы даже сказала, что наверное, девочки приходят сейчас гораздо чаще, чем парни», – поделилась парашютистка Алена Ярошенко.

Не над, а под землей предпочитает проводить время другая благовещенка Татьяна Лабунько. Четыре года назад друзья открыли для нее пещеры и возможность в них побывать. С тех пор 24-летняя горожанка отправляется в путешествие в темноту, вооружившись фонариком. Самое глубоко погружение в жизни девушки – на 80 метров. А вообще Татьяна учится на шестом курсе медакадемии и мечтает стать радиологом.

«Я буду врачом работать. Это в основном в больнице, в кабинете. В любом случае, если ты готов к экстренным ситуациям, то будет легче, я считаю. И сориентироваться, не паниковать это всегда поможет. В этом интерес, что страшно, нужно перебороть свой страх, перебороть все обстоятельства, какие-то ошибки, найти их решение», – рассказала спелеолог Татьяна Лабунько.

Финансист Людмила Войтенко – артистка театра огня «Одержимые». Это тот человек, который любит зажигать по-настоящему и скучает без огня. Хотя они и не сразу подружились.

«Подгорели у меня руки, я снимала перчатки вместе с кожей. Не сильно, но все-таки. Но тем не менее, не пропало желание этим заниматься», – отметила артистка театра огня Людмила Войтенко.

Огонь – стихия не только Людмилы, но и всей ее семьи. Двое детей и муж также выступают в театре. Хотя по знаку Зодиака благовещенка принадлежит к стихии воды.

«Мне огонь нравится. Воду, честно, не люблю. Я даже плавать не умею», – добавила Людмила Войтенко.

А вот Валентина Куценко плавать умеет и делает это в ледяной воде. Вот уже четвертый год подряд пресс-секретарь – в прошлом «Буреягэсстрой», а сейчас горбольницы – ныряет в холодную воду. Делает это она не только чтобы оздоровиться, но и для того, чтобы поучаствовать и самое главное выиграть в соревновании «Железный человек». А летом благовещенка обязательно принимает участие в международном заплыве через Амур.

«Мне кажется, спорт моя стихия – и вода, и бег. Если немножко умеешь плавать, и немножко умеешь бегать – как раз вот это для тебя», – сказала любительница зимнего плавания и участница зимнего двоеборья «Железный человек» Валентина Куценко.

Наши героини не верят в гороскопы и свои увлечения выбрали не по рекомендациям астрологов. В обычной жизни они простые работники, учащиеся, мамы, жены, друзья. Но в эти нечастые, но особенные моменты они не иначе как повелительницы стихий.

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#жизнь

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