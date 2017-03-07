«Конг: остров черепа», «Любовь с ограничениями» и «На игле – 2: трейнспоттинг»: кинопремьеры недели

Фото: vestikavkaza.ru

На этой неделе благовещенцев ждут пять кинопремьер. Две из них начнут показывать на день раньше – 8 марта. Остальные появятся на экранах местных кинотеатров с 9 марта. Горожане могут посмотреть фантастический фильм «Конг: остров черепа», российскую романтическую комедию «Любовь с ограничениями», французскую комедию «SuperАлиби», итальянский драматический комедийный фильм «Идеальные незнакомцы», а также драму «На игле – 2: трейнспоттинг».

Конг: остров черепа

Этот фильм является перезапуском франшизы Кинг-Конг и вторым фильмом компании Legendary Pictures из серии фильмов Годзилла-Конг. На неизвестный остров в Тихом океане попадает команда ученых, военных и искателей приключений. Они вторгаются во владения могучего Конга и тем самым развязывают сражение между человеком и природой. Очень скоро исследовательская миссия превращается в игру на выживание, ее участники вынуждены буквально прорубать себе путь к спасению.

Актеры: Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Бри Ларсон. Режиссер: Джордан Вот-Робертс.

Фильм покажут в обоих кинотеатрах в ТРЦ «Острова», в ДК профсоюзов, в киноцентре «Благовещенск» и в «Харбине».

Любовь с ограничениями

Российская романтическая комедия режиссёра Дмитрия Тюрина. Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе Президента России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И тут в его «светлую» голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни. Недолго думая, Миша получает фиктивные медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование, и не куда-нибудь, а в сам «Нашгаз»! И, о чудо, им как раз не хватает одного человека до той самой квоты. Жизнь удалась! Престижная работа, большая зарплата, отличная квартира, весь мир открыт для него, только есть одно «но», одно маленькое ограничение – он должен постоянно быть в инвалидном кресле! И не просто быть в нем, он при этом еще не должен «спалиться».

Миша, попадая подряд в одну за другой нелепые ситуации, понимает, что единственное реальное место «набраться опыта» – клуб людей с ограниченными возможностями. Он вступает в него… и сразу же становится там всеобщим любимцем. Ведь в его глазах нет потухшей надежды, он оптимистичен и весел (правда, совсем не по той причине, по которой все там думают). Особенно он симпатичен Марине, очень милой и красивой девушке, которая с детства прикована к коляске. А дальше для Миши все сильно запуталось – офис, деньги, вечеринки, клуб инвалидов, ограничения, друзья, совесть, и, конечно же, любовь. Как выпутаться из этой ситуации? Как признаться всем, и особенно ей, в своей афере? И как понять, что ты действительно хочешь и чувствуешь?

Актеры: Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Илья Глинников, Алексей Чадов. Режиссер: Дмитрий Тюрин.

Фильм покажут в новом кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова» и в АОДНТ.

SuperАлиби

Французская комедия от режиссера фильмов «Superнянь» и «Париж любой ценой». «Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет агентство по созданию алиби. Нужна отмазка в школе? Обращайтесь! Решили отдохнуть от семьи в выходные? Мы на связи! Этот стартап Грега и его команды уже получил оглушительный успех…

Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты, которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему приходится скрывать род своей деятельности. Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что даже лучшему лжецу в мире придется изрядно изловчиться, чтобы выкрутиться из нее…

Актеры: Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути, Тарек Будали. Режиссер: Филипп Лашо.

Фильм покажут в ДК профсоюзов и в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Идеальные незнакомцы

Итальянский драматический комедийный фильм режиссёра Паоло Дженовезе. Семеро закадычных друзей, собравшись за ужином, в шутку начинают игру – читать все смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и какие удивительные открытия им предстоит сделать.

Актеры: Джузеппе Баттистон, Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо Лео. Режиссер: Паоло Дженовезе.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов.

На игле – 2: трейнспоттинг

Фильм от режиссера лент Франкенштейн, Миллионер из трущоб, 28 дней спустя. Сюжет картины базируется на продолжении одноимённой новеллы Ирвина Уэлша, в которой главные герои предпринимают попытки заработать на порнобизнесе. Прошло двадцать лет. Рентон возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться.

Актеры: Юэн МакГрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл. Режиссер: Дэнни Бойл.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

Подробное расписание киномеансов на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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