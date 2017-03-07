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7 марта 2017, 18:53 2

В шести родниках Амурской области обнаружена некачественная вода

В шести родниках Амурской области обнаружена некачественная вода
Фото: YouTube

Специалисты амурского управления Роспотребнадзора продолжают мониторить качество воды в родниках Приамурья. По результатам последних исследований, в шести родниках вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Это родники в селе Белогорье в районе улицы Подгорная и в переулке Ключевском; родник поселка Радиоцентр, два родника на 13 километр аэропортовской трассы и родник в поселке Бурея по улице Партизанской.

Перечисленные родники характеризуются непостоянным качеством воды, большинство из них не оборудованы или частично оборудованы, не имеют зоны санитарной охраны, не осуществляется их очистка и дезинфекция устья родника и каптажа. Отсутствует информация о водоносных горизонтах и источниках питания родников, не обеспечивается их защищенность от антропогенного воздействия.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание, что в настоящее время отмечается характерная для зимнее-весеннего времени года активизация эпидемического процесса по заболеваемости кишечными инфекциями вирусной этиологии, возбудители которых (ротавирусы, норовирусы) могут передаваться через воду. В связи с чем, родниковую воду необходимо употреблять только после кипячения.

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#жизнь #здоровье #природа

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