Кошка благовещенца, которого волонтеры подозревают в живодерстве, умерла от туберкулеза

Благовещенские волонтеры выяснили, по какой причине погибла кошка, которую отобрали у мужчины, которого зоозащитники подозревают в живодерстве. Как установила ветеринарная экспертиза, причиной смерти животного стал туберкулез – у кошки были поражены все органы. Волонтер Алина Требурт рассказала, что такой диагноз для них оказался неожиданным. Ведь больное животное представляло опасность для окружающих, а у мужчины проживают дома и другие животные.

Кроме того, из городской полиции пришел ответ, что мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Волонтеры считают, что информацией о туберкулезе должны заинтересоваться в Роспотребнадзоре, а сами намерены действовать дальше.

«Этот человек водит автомобиль, возникает много вопросов, каким образом он прошел медкомиссию, в каком стоянии его заболевание, мы планируем обратиться в ГИБДД, чтобы они дали пояснения, возможно будем обращаться в психоневрологический диспансер, насколько этот человек опасен», – сказала волонтер Алина Требурт.

Как сообщалось ранее, благовещенские волонтеры отобрали умирающих кошек у мужчины, которого они подозревают в жестоком обращении с животными. Зоозащитники считают, что благовещенец либо специально их калечит, либо залечивает до такой степени, что они умирают. Обе кошки, которых забрали у мужчины, вскоре умерли. Волонтеры написали коллективное заявление в полицию и прокуратуру.

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