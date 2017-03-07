Водитель ЗИЛа, врезавшийся в поезд, 134 раза привлекался к административной ответственности

Водитель автомобиля ЗИЛ, который 3 марта столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Арга в Амурской области, 134 раза привлекался к административной ответственности за различные правонарушения. В их числе превышение скорости движения, управление автомобилем при наличии неисправностей, вождение в нетрезвом виде, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также нарушение правил проезда через железнодорожный переезд. Эти нарушения были совершены с 2002 по 2015 год.

Как сообщалось ранее, 3 марта на железнодорожном переезде станции Арга произошло столкновение грузового поезда с выехавшим на железнодорожные пути грузовым автомобилем. В результате с рельс сошли электровоз и 13 вагонов.

Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение локомотива с ЗИЛом не удалось. В автомобиле на момент происшествия находились водитель и два пассажира, которые от полученных травм скончались на месте.

В результате происшествия на железнодорожном переезде пострадала станционная инфраструктура. Движение по станции Арга временно приостановлено. В связи со сходом были задержаны пассажирские поезда № 326 Нерюнгри – Хабаровск, № 1 Владивосток – Москва и № 81 Благовещенск – Тында.

По предварительным оценкам, экономический ущерб от этого происшествия на станции Арга составил более 7 миллионов рублей.

Между тем, днем ранее, 2 марта, на том же переезде станции при исправно работающей звуковой и световой сигнализации произошло столкновение грузового поезда с выехавшим на железнодорожные пути автомобилем УАЗ-469. В результате столкновения с электровозом грузового поезда погиб водитель автомобиля. Из-за дорожно-транспортного происшествия был задержан пассажирский поезд № 70 на 42 минуты.

Причиной этих ДТП стало грубое нарушение водителями автомобилей правил дорожного движения – пересечение железнодорожного переезда при запрещающих показаниях переездной сигнализации.

Всего на железнодорожных переездах ЗабЖД с начала 2017 года произошли четыре ДТП, в результате которых пострадали 6 человек, из них 5 человек погибли. За аналогичный период прошлого года на переездах ЗабЖД произошло 2 ДТП, в результате которых пострадали 3 человека, в том числе погибли 2 человека.

Всего же в 2016 году на железнодорожных переездах Забайкальской железной дороги произошло семь дорожно-транспортных происшествий: пять ДТП на территории Забайкальского края и два на полигоне обслуживания ЗабЖД в Амурской области. В результате столкновений автотранспорта с подвижным железнодорожным составом были травмированы 13 человек, в том числе 4 человека смертельно. При этом в Забайкалье травмы получили 11 человек, из них 4 человека погибли; в Амурской области в ДТП пострадали 2 человека, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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