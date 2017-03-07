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7 марта 2017, 17:53 1

Белогорский приют «Надежда» нуждается в одежде и предметах быта

Белогорский приют «Надежда» нуждается в одежде и предметах быта
Фото: belogorck.ru

Приют «Надежда» нуждается в помощи жителей Белогорска. Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходима одежда, обувь. Приют также примет предметы быта, мебель, бытовую технику, посуду, продукты.

Помощь принимается по адресу: Белогорск, улица Октябрьская, 37. Проезд автобусом маршрута № 12. Если нет возможности доставить вещи, их заберут транспортом некоммерческой организации. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8-914-385-60-12, 8-924-681-15-36, сообщает администрация Белогорска.

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#Белогорск #соцзащита

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