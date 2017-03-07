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7 марта 2017, 17:39 0

Россия оказалась на 27-м месте в рейтинге лучших стран мира

Россия оказалась на 27-м месте в рейтинге лучших стран мира
Фото: ЯПлакалъ

Россия занимает 27-ю строчку в рейтинге лучших государств мира. Информация об этом появилась на страницах американского издания US News & World Report, передаёт ИА Regnum. Россия занимает 27-ю строчку в рейтинге лучших государств мира. Информация об этом появилась на страницах американского издания US News & World Report, передаёт ИА Regnum.

На первом месте оказалась Швейцария, на втором – Канада, замыкает тройку лидеров Великобритания. Германию составители рейтинга поставили на четвёртое место, Японию – на пятое. Также в десятку лучших стран мира попали Швеция, Соединённые Штаты Америки, Австралия, Франция и Норвегия (6-10-е места, соответственно).

В первую двадцатку включены Сингапур, Италия, Австрия, Испания. Китай занял двадцатую позицию.

Россию, которой досталось 27-е место, опередили также Южная Корея (23-е место), Индия (25-е место) и Таиланд (26-е место).

В число первых 50 стран вошли Израиль (30-е место) Польша (31), Катар (34), Турция (36), Филиппины (43). Танзания – на 59-м месте, Латвия – на 60-м.

Как отмечают авторы рейтинга, он составлялся на основе таких показателей как темпы развития туристической отрасли, инновационных технологий, социальной и культурной сфер. Важными критериями также стали темпы экономического роста, уровень жизни граждан, открытость для бизнеса.

Помимо этого, в качестве показателей, определяющих место в этом международном рейтинге, называются влияние страны на мировую политику и сохранение исторического наследия страны.

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#СМИ

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