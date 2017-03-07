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7 марта 2017, 17:23 15

Спираль Тесла или планета: белогорцы выбирают, каким будет фонтан в горпарке

Спираль Тесла или планета: белогорцы выбирают, каким будет фонтан в горпарке

В Белогорске в горпарке планируют возвести новый фонтан. Сейчас жители города в Инстаграме голосуют за модель фонтана. В аккаунте дочери главы Белогорска появилось сообщение с просьбой помочь в определении оптимальной конструкции. На выбор предлагаются два варианта: в виде планеты и спирали.

Первый вариант под названием «Планета», представляет собой стилизованный земной шар. Размещен он в центре чаши с подсветкой. Диаметр и высота конструкции – три метра.

Второй фонтан называется «Спираль Тесла». Он состоит из четырех сферических элементов, создающих иллюзию парения в воздухе. Вершина трех торов – шар. Высота футуристической конструкции с подсветкой также достигает трех метров.

В комментариях к фотографиям, размещенным в аккаунте, подписчики обращают внимание на стиль, гармоничность, смысловую нагрузку конструкций, которые, по общему мнению, должны вписываться в ландшафтный дизайн.

Глава Белогорска Станислав Мелюков отметил, что мнения участников обсуждения будут учтены при выборе окончательного варианта. Выразить свою точку зрения может каждый.

В 2017 году исполнится 80 лет с начала создания городского парка в Белогорске. Первый фонтан здесь построили во второй половине XX века, вспоминают старожилы. Со временем он пришел в негодность. Из-за ветхости его превратили в клумбу. Планируется, что новое гидротехническое сооружение может появиться на своем историческом месте ко Дню города, 12 июня.

Просмотров всего: 323

#Белогорск #отдых #строительство

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Комментарии
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  • Оля111

    Оля111
    4 часа назад

    Ну хоть там будет красивый фонтан...

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Оля111

    Ну хоть там будет красивый фонтан...



    Да... Благовещенск - столица Амурской области...

    Не то что новый фонтан построить, привести в порядок уже готовый сквер с фонтаном - неподъемная проблема.

    Порадуемся за белогорцев. Первый вариант выбрала бы.

  • икс7

    икс7
    4 часа назад

    Myxira

    Оля111

    Ну хоть там будет красивый фонтан...



    Да... Благовещенск - столица Амурской области...

    Не то что новый фонтан построить, привести в порядок уже готовый сквер с фонтаном - неподъемная проблема.

    Порадуемся за белогорцев. Первый вариант выбрала бы.



    Белогорск последние годы развивается, Благовещенск ухудшается​ оба варианта не плохи, один установить в парки, а другой вариант ещё где нибудь в городе

  • непонятно

    непонятно
    3 часа назад

    Молодцы, белогорцы, общественность обсуждает городское благоустройство.

    Но есть один косяк - свое слово по этому вопросу Белогорска еще не сказал Труш

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    2 часа назад

    ага, развалили парк Дзержинского, но в городском парке планирую (не факт что поставят) фонтан. Причём на страничке девочки мелкой, которой тот фонтан до ...неба. Мелюков, а как же за слова свои отвечать? Вернее Розанова, твоего зама, который пяткой в грудь себя бил что Держик не будет отдан по комм.застройку?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    непонятно

    Молодцы, белогорцы, общественность обсуждает городское благоустройство.

    Но есть один косяк - свое слово по этому вопросу Белогорска еще не сказал Труш



    И приде Труш, и скажет слово свое, и будет оно правдою, ибо нет круче правды, чем слова Труша!

    примерно сметную стоимость озвучьте. Я оставлю за кадрами вопрос о смысловой нагрузке. Просто интересно стало. Я, кстати, о новосте этой узнал из нескольких телефонных звонков Белогорцев. С учётом того, кто составляет большинство подписчиков "Киры Мелюковой" выберут тот, который интересен в части освоения денег. Голосование не на городском инфосайте, с размещением ссылки на нейтральную голосовалку.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Алекс Ветер

    ага, развалили парк Дзержинского, но в городском парке планирую (не факт что поставят) фонтан. Причём на страничке девочки мелкой, которой тот фонтан до ...неба. Мелюков, а как же за слова свои отвечать? Вернее Розанова, твоего зама, который пяткой в грудь себя бил что Держик не будет отдан по комм.застройку?



    То ж не Мелюков, то ж Розанов. Мелоюков сам нигде не несёт ответственности ни за что, а в случае шухера, отвечают шестёрки.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    Сергей Труша в случае шухера, отвечают шестёрки.


    Это очень жизненное наблюдение ше... домработницы братьев Абрамовых...))

  • Это Опять Я

    Это Опять Я
    2 часа назад

    Ну вот, есть же хорошие новости! Белогорску процветания!!!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Это Опять Я

    Ну вот, есть же хорошие новости! Белогорску процветания!!!



    скажи, а ты не из МГЕР часом?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    12 февраля, говоришь?.. ну-ну, так и запишем.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Нам необходимо … повести решительную борьбу со всякого рода излишествами в наших управляющих органах и в нашем быту, с тем преступным обращением с народным добром и с государственными резервами, которое наблюдается у нас за последнее время. У нас царит теперь разгул, вакханалия всякого рода празднеств, торжественных собраний, юбилеев, открытий памятников и т. д. Десятки и сотни тысяч рублей ухлопываются на эти "дела". Юбиляров всякого рода и охотников до торжеств у нас такая уйма, готовность праздновать шестимесячный, годовой, двухлетний и т. д. юбилеи такая сногсшибательная, что нужны поистине десятки миллионов рублей денег, чтобы удовлетворить спрос.

    Товарищи, надо положить конец этой недостойной коммунистов распущенности. Надо, наконец, понять, что, имея за спиной нужды нашей промышленности, имея перед лицом такие факты, как массу безработных и беспризорных,- мы не можем и не имеем права допускать этот разгул и эту вакханалию расточительности. ( И.В. Сталин"О хозяйственном положении и политике партии" т.8 стр.135.)

    а вот вообще про Мелюкова, ага! Он же коммунист?...

    Знаменательнее всего то, что у беспартийных замечается иногда более бережное отношение к средствам нашего государства, чем у партийных. Коммунист действует в таких случаях смелее и решительнее. Ему ничего не стоит раздать ряду служащих пособие, назвав его тантьемой, хотя тут тантьемой и не пахнет. Ему ничего не стоит перешагнуть через закон, обойти его, нарушить его. Беспартийный тут осторожнее и сдержаннее.

    Объясняется это, пожалуй, тем, что коммунист иногда считает законы, государство и т. п. .вещи делом семейным. Именно поэтому иному коммунисту не стоит иногда большого труда перешагнуть, наподобие свиньи (извиняюсь, товарищи, за выражение), в огород государства и хапануть там или показать свою щедрость за счет государства. Надо положить конец, товарищи, этому безобразию. Надо открыть решительную борьбу против разгула и расточительности .наших управляющих органов и в нашем быту, если мы хотим действительно приберечь наше накопление для нужд нашей промышленности. ("О хозяйственном положении и политике партии" т.8 стр.135.) Когда ловят шпиона или изменника, негодование публики не знает границ, она требует расстрела. А когда вор орудует на глазах у всех, расхищая государственное добро, окружающая публика ограничивается добродушными смешками и похлопыванием по плечу.

    Между тем ясно, что вор, расхищающий народное добро и подкапывающийся под интересы народного хозяйства, есть тот же шпион и предатель, если не хуже. ( И.В. Сталин "О хозяйственном положении и политике партии" т.8 стр.136.)

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    непонятно

    Но есть один косяк - свое слово по этому вопросу Белогорска еще не сказал Труш



    Трууушшшш! Привеееет!

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Сергей Труш С учётом того, кто составляет большинство подписчиков "Киры Мелюковой" выберут тот, который интересен в части освоения денег.


    Голову лечи свою…

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