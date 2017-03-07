Спираль Тесла или планета: белогорцы выбирают, каким будет фонтан в горпарке

В Белогорске в горпарке планируют возвести новый фонтан. Сейчас жители города в Инстаграме голосуют за модель фонтана. В аккаунте дочери главы Белогорска появилось сообщение с просьбой помочь в определении оптимальной конструкции. На выбор предлагаются два варианта: в виде планеты и спирали.

Первый вариант под названием «Планета», представляет собой стилизованный земной шар. Размещен он в центре чаши с подсветкой. Диаметр и высота конструкции – три метра.

Второй фонтан называется «Спираль Тесла». Он состоит из четырех сферических элементов, создающих иллюзию парения в воздухе. Вершина трех торов – шар. Высота футуристической конструкции с подсветкой также достигает трех метров.

В комментариях к фотографиям, размещенным в аккаунте, подписчики обращают внимание на стиль, гармоничность, смысловую нагрузку конструкций, которые, по общему мнению, должны вписываться в ландшафтный дизайн.

Глава Белогорска Станислав Мелюков отметил, что мнения участников обсуждения будут учтены при выборе окончательного варианта. Выразить свою точку зрения может каждый.

В 2017 году исполнится 80 лет с начала создания городского парка в Белогорске. Первый фонтан здесь построили во второй половине XX века, вспоминают старожилы. Со временем он пришел в негодность. Из-за ветхости его превратили в клумбу. Планируется, что новое гидротехническое сооружение может появиться на своем историческом месте ко Дню города, 12 июня.

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