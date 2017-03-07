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8марта
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7 марта 2017, 18:08 2

В Приамурье 8 марта разбушуется ветер

В Приамурье 8 марта разбушуется ветер
Фото: nikatv.ru

В среду, 8 марта, в Амурской области усилится ветер. Его порывы достигнут 12-17 метров в секунду. В Благовещенске ветер усилится до 10-15 метров в секунду. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС города города со ссылкой на Амурский ЦГМС.

Специалисты напоминают о том, что в этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, получения ушибов и травм населением.

Необходимо исключить парковку автомобилей возле зданий, строений, насаждений; особое внимание уделить детям; руководителям предприятий, которые используют в работе подъёмно-транспортное оборудование, необходимо обеспечить его надёжное крепление. Находясь на улице, нельзя находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112. Номер телефона старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГО и ЧС Благовещенска 518-112, сообщает мэрия города.

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#погода #природа

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