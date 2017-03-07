Международный женский день принесет сильный ветер и снег: прогноз погоды в Амурской области

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В Амурской области 8 марта ожидается переменная облачность, местами выпадут слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 7-12 градусов, местами – минус 17-22. Днем термометры покажут от минус 3 до плюс 2 градусов, местами по северу – 5-10 градусов мороза.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность. Ночью преимущественно будет без осадков, во второй половине дня выпадет небольшой мокрый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, ночью с порывами до 13 метров в секунду, днем – до 10-15 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 8-10 градусов, днем термометры покажут от минус 1 до плюс 1, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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