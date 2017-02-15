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Сегодня, 16:32 0

В Приамурье конфисковали шубы на полтора миллиона рублей

В Приамурье конфисковали шубы на полтора миллиона рублей
Фото: UralDaily.ru

Сотрудники областного управления Роспотребнадзора в амурских магазинах конфисковали меховые изделия на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. За 2016 год было проведено четыре проверки в отношении лиц, осуществляющих продажу изделий из меха. Во всех торговых точках продавались изделия из натурального меха без маркировочных контрольных знаков.

К виновным лицам применены административные наказания на основании части 2 статьи 15.12 КоАП РФ. Изделия из меха с нарушениями на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей были конфискованы.

Областное управление Роспотребнадзора сообщает, что за оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их маркировки на территории Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность: статья 15.12 КоАП РФ и статья 171.1 УК РФ.

О фактах реализации меховых изделий без маркировки или с нарушением требований к маркировке можно сообщить по телефону горячей линии 8 (4162) 20-20-20.

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#происшествия #торговля

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