От горшечных растений до букетов в 100 тысяч рублей: в благовещенских цветочных магазинах начался ажиотаж

7 марта, накануне Международного женского дня, в цветочных магазинах Благовещенска возник традиционный ажиотаж. Даже дозвониться в салоны оказалось делом непростым – занятые многочисленными заказами продавцы просто не успевают отвечать на телефонные звонки. Сотрудница одного из магазинов, с которой все-таки удалось пообщаться корреспонденту Амур.инфо, рассказала, что очереди возникли уже с утра.

«Вы знаете, некогда на звонки отвечать. Я занимаюсь заказами и доставками, девчата в зале бегают, букеты оформляют. Народу очень много! Вчера еще такого не было, сегодня начался с утра ажиотаж. Берут всё – и горшечные растения, и букеты», – рассказала сотрудница цветочного магазина.

В другом цветочном салоне сообщили, что 7 марта покупателей у них примерно в 30 раз больше, чем в обычные дни. Причем покупают цветы не только мужчины, но и женщины.

«Покупательниц-женщин сегодня, наверное, процентов 50. Просто сегодня рабочий день, многие на работу коллегам покупают цветы, также корпоративных заказов много. Среди мужского пола – как молодые парни, так и мужчины зрелого возраста. Покупатели разные, и цветы берут разные. Но, конечно, традиционно популярны тюльпаны. Их берут больше всего. На втором месте розы», – сказал владелец благовещенского салона цветов.

Помимо обычных букетов, из небольшого числа цветов выполняют в магазинах и нестандартные заказы – это букеты стоимостью в несколько десятков тысяч рублей. Например, в одном из салонов заказали букет стоимостью 100 тысяч рублей. Его заказал благовещенец для своей супруги. На втором месте по стоимости – букет за 80 тысяч рублей.

Наблюдался ажиотаж и в службе доставки цветов. 8 марта курьеров ждет плотный график. В среднем на каждый час приходится по шесть доставок.

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