В Кузбассе обнаружили нелегальные семена «Ваня-нафаня», «Пырышки-пупырышки» и «Аватар»

Фото: AliExpress

В кузбасском Мариинске в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили в продаже семена в пакетиках, которые не внесены в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Все они изъяты, в отношении торговцев возбуждены административные дела, передаёт VSE42.Ru.

В сообщении ведомства перечислены названия семян, свидетельствующие о безграничной фантазии нелегальных маркетологов.

Так, среди «запрещёнки» выявлены семена огурцов следующих сортов: «Китайский жароустойчивый», «Китайский холодоустойчивый», «Скороспел», «Королевские пальчики», «Шанхайский длинный», «Пучковое великолепие», «Пырышки-пупырышки», «Ваня-нафаня» и «Дашка-хрустяшка».

Одними огурцами креатив нарушителей не ограничился. Также были обнаружены семена моркови сортов «Каротель», «Наша няня», «Каромель красная», «Каромель фиолетовая», «Медовый поцелуй», «Мармеладница», «Каротинка» и «Зимний десерт».

Также в продаже были помидоры сортов «Буян», «Безразмерный», «Екатерина великая», «Засолочный деликатес 2», «Королева рынка», «Красный мясистый», «Новосибирский хит» и другие.

Кроме того, из продажи изъяты семена капусты «Каменная голова», баклажанов «Аватар», «Брюнет» и «Фиолетовый кафтан».

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#закон #сельское хозяйство #торговля

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