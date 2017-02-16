Амурчан зовут на встречу с министром ЖКХ Приамурья, посвященную капремонту

Фото: amurobl.ru

Министр ЖКХ Приамурья Сергей Гордеев проведет встречу с амурчанами, посвященную вопросам капремонта и оплаты общедомовых нужд. Жители области смогут задать министру интересующие их вопросы.

Также на встрече будут представители министерства ЖКХ и социальной защиты населения, Фонда капремонта. «Эксперты доведут до населения итоги реализации программы капитального ремонта за 2016 год. Разъяснят процедуру проведения капитального ремонта многоквартирных домов и расскажут об изменениях в оплате ОДН», – сообщает амурское отделение партии «Единая Россия».

Встреча запланирована на четверг, 16 марта, 15:00. Состоится она в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева: улица Ленина, 135, кабинет 102. Необходима предварительная запись по телефонам 22-44-21, 22-44-19, срок – до 14 марта.

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#областная власть

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