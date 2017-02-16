Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:28 3

Амурчан зовут на встречу с министром ЖКХ Приамурья, посвященную капремонту

Амурчан зовут на встречу с министром ЖКХ Приамурья, посвященную капремонту
Фото: amurobl.ru

Министр ЖКХ Приамурья Сергей Гордеев проведет встречу с амурчанами, посвященную вопросам капремонта и оплаты общедомовых нужд. Жители области смогут задать министру интересующие их вопросы.

Также на встрече будут представители министерства ЖКХ и социальной защиты населения, Фонда капремонта. «Эксперты доведут до населения итоги реализации программы капитального ремонта за 2016 год. Разъяснят процедуру проведения капитального ремонта многоквартирных домов и расскажут об изменениях в оплате ОДН», – сообщает амурское отделение партии «Единая Россия».

Встреча запланирована на четверг, 16 марта, 15:00. Состоится она в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева: улица Ленина, 135, кабинет 102. Необходима предварительная запись по телефонам 22-44-21, 22-44-19, срок – до 14 марта.

Просмотров всего: 160

#областная власть

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Фурхадо

    Фурхадо
    40 минут назад

    Этот еврейский мальчик заточенный на уничтожение россиян выдержит?

  • Фурхадо

    Фурхадо
    28 минут назад

    http://korobok12.livejournal.com/354627.html

  • СаняCh

    СаняCh
    20 минут назад

    Пожалуй единственный министр, который не испугался и решил прямо поговорить о накипевшей теме. Это вызывает уважение

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Губернатор Приамурья вручил цветы девушке, охраняющей госграницу
Общество 6

В 2017 году на сельское хозяйство в Приамурье направят 1,43 миллиарда рублей
Общество 5

«Амурупрадор» подписал 55 соглашений об эксплуатации дорог
Экономика 87

Амурская область – в тройке лидеров в ДФО по размеру госдолга