Розовый Land Cruiser и бабочки по кузову — топ-15 женских авто

В преддверии Международного женского дня редакция автомобильного портала Drom.ru выбрала 15 самых ярких женских авто из базы объявлений сайта. Пожалуй, каждая девочка хоть раз собирала для своих кукол идеальный дом: изысканная мебель, красавец Кен и, конечно, маленький розовый автомобильчик.

Toyota Land Cruiser – автомобиль для девочек с характером или со страстной любовью к природе и бездорожью. Несмотря на сентиментальный цвет, это серьезный внедорожник: «подготовлен для активного отдыха и экспедиций: лифт подвески, резина TRXUS35х12.5хR16, на кованых дисках SEYEN. Силовой обвес».

Женщины способны различить никак не меньше миллиона оттенков розового. Этот Ford Mondeo тоже не так прост: «Цвет — волшебный хамелеон, нежно-розовый при дневном цвете и снежно-белый при искусственном».

Сложно найти машину, которой бы этот цвет ни шел… Особенно, если так захотела его владелица. Хозяйка этой «Оки» утверждает, что ее автомобиль единственный в своем роде.

Фразу «ездила девушка» часто пишут, чтобы вызвать доверие покупателя. Но в случае с этой Honda Civic, похоже, написали честно: яркий малиновый хэтчбек точно пришелся бы по вкусу многим автоледи.

Наверное, так и выглядит «розовая мечта» девушек. «Отличная машинка для эмоций!» — пишет владелец Porsche Boxster в объявлении.

Розовый лимузин Cadillac DeVille – для шумной компании подружек. Этот красавец вмещает 11 человек на трех больших диванах. Жаль, что в комплекте не идет водитель.

Этот яркий Nissan March ездит в Бийске. Очевидно, владелица очень любит свою машину, раз приложила столько труда к ее внешнему виду: у этой машины розового цвета даже задние фары.

Для тех, кому примелькались агрессивные обвесы и огромные диски с «полочками». Просто милый женский тюнинг. В салоне этого Toyota Vitz все подобрано в едином стиле: коврики под цвет вставок на панели, чехлы — в тон того и другого. И даже ароматизатор «в тему».

Колпаки-мишки этой Nissan Micra из Кемерово могут растопить самые холодные сердца.

Тот самый момент, когда термин «реснички на фарах» имеет прямое значение. Более женскую машинку и представить сложно.

Каждой девушке важно выделяться из общей массы. И ездить на машине «как у всех» так же невозможно, как ходить в одинаковых платьях.

Аэрография — вот подходящий способ ярко заявить о себе. Второй такой Infiniti FX37 теперь точно ни у кого нет!

Все любят котиков. Немного доброты в дорожном потоке еще никому не помешало. И эта Honda Fit дарит хорошее настроение всем людям на дорогах Хабаровска.

Вечная весна и бабочки в животе у того, кто за рулем данного Nissan March, — такая мысль приходит в голову при виде этой милой аэрографии. «Автомобиль будет прекрасным подарком к 8 Марта» — пишет в объявлении владелица.

Но если аэрография — это не слишком бюджетно, всегда можно справиться своими силами. Владелица Daewoo Matiz из Краснодара создала уникальный образ авто своими руками.

Акцент на элементах — еще один способ выделиться из потока. Образ этой Toyota RAV4 из Севастополя продуман до мелочей и снаружи, и внутри. «Автомобиль эксплуатировался девушкой с любовью и вниманием» — сообщают в объявлении.

Просмотров всего: 755

#праздники #транспорт

распечатать