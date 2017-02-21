Учёные: Венеция уйдёт под воду до 2100 года

Фото: ntv.ru

Венеция может полностью уйти под воду в течение ближайших 100 лет, считают учёные. Посвящённое этому исследование было опубликовано в журнале Quaternary International, сообщает «Газета.ру».

По мнению специалистов, до наступления 2100 года уровень Средиземного моря поднимется примерно на полтора метра. Это при том, что за последние десять веков уровень моря поднялся всего на 30 сантиметров. Чтобы определить, как изменялся уровень моря, эксперты исследовали каменные жернова, которые использовались для обработки зерна местными жителями в 4000-2500 годах до нашей эры. Некоторые из них так и остались лежать на берегу.

Как отмечают учёные, в зоне риска – 33 итальянских региона. Вода поднимается из-за глобального потепления и парникового эффекта. С общим повышением температур идёт непрерывное таяние ледников, что неизбежно приводит к повышению уровня моря по всей планете.

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