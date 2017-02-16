Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:15 2

В Приамурье в 2017 году капитально отремонтируют более 200 домов

В Приамурье в 2017 году капитально отремонтируют более 200 домов
Фото: in-news.ru

В Амурской области продолжается капитальный ремонт жилых домов. Согласно планам властей, в 2017 году в регионе отремонтируют 203 дома, из них 29 уже отремонтировали. Об этом в ходе совещания рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев. Цена вопроса – почти 750 миллионов рублей.

Всего в 2014-2019 годах в Приамурье капремонт должен охватить 891 дом, сообщает пресс-служба областного правительство. В 2014 году отремонтировали 32 многоквартирных дома, из них 29 – в Благовещенске и три – в Тынде. Жилищные условия улучшили более трех тысяч человек. В 2015 году капремонт прошел в 75 многоквартирных домах, жилищные условия улучшили свыше шести тысяч человек.

Что касается 2018 года, то в этот период под капремонт должны попасть 182 дома.

Ремонт не обходится без трудностей, отметил Сергей Гордеев. Так, сложности возникли в ноябре 2016 года, когда был введен двухэтапный отбор организаций на проведение проектных работ.

Глава области Александр Козлов, в свою очередь, настоял на том, что проведение проектных и строительных работ в области нужно ускорить. «На счетах есть деньги, их нужно тратить, люди ждут, когда их дома будут отремонтированы», – подчеркнул губернатор.

Просмотров всего: 198

#ЖКХ #строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Фурхадо

    Фурхадо
    38 минут назад

    а украдут сколько?)

  • СаняCh

    СаняCh
    18 минут назад

    Фурхадоа украдут сколько?)


    Бота сегодня зарегестрировал чтобы от себя чушь не нести?) Труш такой Труш

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Тынде вернут отопление и воду в дома, где их не было много лет
Общество 40

После капремонта крыши в квартире благовещенки появилась плесень
Происшествия 29

В Благовещенске устранили коммунальную аварию
Происшествия 3

Жители амурского села Садовое страдают от выбросов котельной