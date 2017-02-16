В Приамурье в 2017 году капитально отремонтируют более 200 домов

Фото: in-news.ru

В Амурской области продолжается капитальный ремонт жилых домов. Согласно планам властей, в 2017 году в регионе отремонтируют 203 дома, из них 29 уже отремонтировали. Об этом в ходе совещания рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев. Цена вопроса – почти 750 миллионов рублей.

Всего в 2014-2019 годах в Приамурье капремонт должен охватить 891 дом, сообщает пресс-служба областного правительство. В 2014 году отремонтировали 32 многоквартирных дома, из них 29 – в Благовещенске и три – в Тынде. Жилищные условия улучшили более трех тысяч человек. В 2015 году капремонт прошел в 75 многоквартирных домах, жилищные условия улучшили свыше шести тысяч человек.

Что касается 2018 года, то в этот период под капремонт должны попасть 182 дома.

Ремонт не обходится без трудностей, отметил Сергей Гордеев. Так, сложности возникли в ноябре 2016 года, когда был введен двухэтапный отбор организаций на проведение проектных работ.

Глава области Александр Козлов, в свою очередь, настоял на том, что проведение проектных и строительных работ в области нужно ускорить. «На счетах есть деньги, их нужно тратить, люди ждут, когда их дома будут отремонтированы», – подчеркнул губернатор.

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#ЖКХ #строительство

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