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Инцидентом с раздевшейся догола амурчанкой занялись следователи

Инцидентом с раздевшейся догола амурчанкой занялись следователи

В амурском следственном управлении начали доследственную проверку по информации СМИ о раздевшейся в ночном клубе молодой девушке. «В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба ведомства.

Свою проверку проводят и инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Благовещенский».

Как сообщало Амур.инфо, на днях в ночном клубе Благовещенска проходил необычный конкурс. Его организаторы пообещали 15 тысяч рублей той девушке, которая не постесняется полностью обнажиться, что и сделала гостья вечеринки. Произошедшее попало на видео и стало предметом обсуждения в соцсетях.

Позже стало известно: девушка полагает, что в клубе ей что-то подмешали в алкоголь и она перестала себя контролировать. Также Амур.инфо выяснило, что эта амурчанка три недели назад уже раздевалась в клубе – за билеты на концерт группы «Ночные снайперы».

Просмотров всего: 2474

#конкурсы #происшествия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Lyulya

    Lyulya
    2 часа назад

    Я вас умоляю....вечно в клубах дурехи всякие раздевались и ничего...ее что насильно раздели! Сама разделась! Слишком много внимания.

  • Мама сына

    Мама сына
    2 часа назад

    Точно, прям звездой местной стала. А по сути ничего особенного

  • sohoN

    sohoN
    2 часа назад

    3.4

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    Ну всё, преступность победили в области, осталось только расследовать случаи потери деффвками своих ливчиков по пьяни.

  • Лена Мая

    Лена Мая
    2 часа назад

    Врать то зачем. Сама разделась. В трезво виде а вот почесу неслвершенолетних пускают в этот клуб это надо проверить.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Несовершеннолетняя употребляла спиртное..Далее: демонстрация сисек с "лохматкой" в общественном месте это мелкое хулиганство. После 22 часов она гуляла? А должна сидеть была дома..

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Павел Флудерский

    Несовершеннолетняя употребляла спиртное..Далее: демонстрация сисек с "лохматкой" в общественном месте это мелкое хулиганство. После 22 часов она гуляла? А должна сидеть была дома..



    Действительно... Поднимайте ОМОН!

  • Гагусик

    Гагусик
    1 час назад

    Следственный комитет прямо занялся? У них что других дел нет? Дело просто архиважное, а потерпевший кто? С убийством семьи прямо на одной чаше весов.

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Какая радужная жизнь на АИ, сначала убивают семью, потом догола раздеваются.... однако. Там, на Западе, домохозяек за репосты сажают... Однако

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Молодец деваха! Очень интересная версия случившегося.

    Я бухала, а мне что-то подмешали в спиртное. Наверное слабительное. Потому и разделась, чтобы одежду не испачкать. А купюры взяла, так к подумала что это туалетная бумага :-)

    И так два раза за один месяц.

    А может всё серьезнее? Эксгибиционистка?

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    а вдруг ей наркотики подсыпали? тут нужен для разборок Абрамов С.! только он может все выявить и вытащить на поверхность

  • Фурхадо

    Фурхадо
    35 минут назад

    3.2

  • Микляй

    Микляй
    25 минут назад

    Морской человек

    ...а мне что-то подмешали в спиртное. Наверное слабительное. Потому и разделась, чтобы одежду не испачкать. А купюры взяла, так к подумала что это туалетная бумага :-)...



    Вполне себе версия. Наверное, лучше публично раздеться, чем при всех обос*аться

  • Гоп-Стоп

    Гоп-Стоп
    10 минут назад

    3.2

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