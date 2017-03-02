Инцидентом с раздевшейся догола амурчанкой занялись следователи

В амурском следственном управлении начали доследственную проверку по информации СМИ о раздевшейся в ночном клубе молодой девушке. «В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба ведомства.

Свою проверку проводят и инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Благовещенский».

Как сообщало Амур.инфо, на днях в ночном клубе Благовещенска проходил необычный конкурс. Его организаторы пообещали 15 тысяч рублей той девушке, которая не постесняется полностью обнажиться, что и сделала гостья вечеринки. Произошедшее попало на видео и стало предметом обсуждения в соцсетях.

Позже стало известно: девушка полагает, что в клубе ей что-то подмешали в алкоголь и она перестала себя контролировать. Также Амур.инфо выяснило, что эта амурчанка три недели назад уже раздевалась в клубе – за билеты на концерт группы «Ночные снайперы».

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