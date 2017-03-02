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Сегодня, 14:05 2

Большую часть населения в Приамурье составляют женщины

Большую часть населения в Приамурье составляют женщины

На каждую тысячу мужчин в Амурской области приходится 1 113 женщин. Всего, по оценке Амурстата, в области проживает 424,3 тысячи женщин – 52,7 % от общего числа ее жителей. Свыше половины женщин – 51,9 % – находятся в трудоспособном возрасте 16–54 года, а 29,6 % уже вышли за его пределы. Среди городского населения доля женщин составила 53,9 %, среди сельского населения – 50,2 %.

При этом следует отметить, что численный перевес достигается в основном за счет женщин старших пенсионных возрастов. Перевес женщин в старших возрастных группах вызван более высоким уровнем смертности мужчин. Общий коэффициент смертности мужчин выше коэффициента смертности женщин в 1,4 раза, в трудоспособном возрасте – в 3 раза.

Средний возраст женщин составляет 40 лет, в среднем они на 4,7 года старше мужчин.

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#жизнь

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Фурхадо

    Фурхадо
    35 минут назад

    И они пашут и сеют! За мужиков, потому что в Амурке платят копейки.

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