Риелтор из Красноярска заказала своего кредитора киллеру

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В Красноярске правоохранители задержали женщину-риелтора. По данным уголовного розыска, она заказала убийство кредитора, которому не хотела возвращать долг. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, в полицию поступила информация о том, что 36-летняя жительница краевого центра замышляет убийство знакомой. Как выяснилось, заказчицей преступления оказалась риелтор одной из местных фирм.

«Подозреваемая оказала содействие при продаже квартиры пожилой женщине, а затем заняла у нее крупную сумму денег, однако возвращать их не захотела и заказала доверчивого кредитора наёмному убийце», – сказал Юрченко

Во вторник, 7 марта, в Кировском районе Красноярска в ходе комплекса оперативных мероприятий оперативники задержали злоумышленницу и 41-летнюю посредницу с поличным в момент передачи денег предполагаемому исполнителю преступления.

По данным регионального СК, возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

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#криминал #происшествия

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