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Сегодня, 14:18 4

Губернатор Приамурья вручил цветы девушке, охраняющей госграницу

Губернатор Приамурья вручил цветы девушке, охраняющей госграницу
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов в честь 8 Марта вручил цветы пограничнику Татьяне Васьковской, которая находилась на патрульном обходе на государственной границе на реке Амур. После поздравления сотрудница Пограничного управления продолжила патрулирование.

«Сегодня на границе нас охраняют в том числе и наши девушки. В этот прекрасный день хотелось бы пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, улыбок и добрых слов от любимых вами людей», – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 1066

#областная власть #праздники

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Комментарии
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  • пользователь удален

    пользователь удален
    2 часа назад

    и девушка красивая, и букет, и собака ;)

  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    2 часа назад

    Красавица! С праздником Вас, милые женщины!

  • GStor

    GStor
    2 часа назад

    Очень эффектно смотрится букет красных цветов на фоне белой форме девушки!

  • Фурхадо

    Фурхадо
    39 минут назад

    Цветы за счет девушки стопудово)

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