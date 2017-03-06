Губернатор Приамурья вручил цветы девушке, охраняющей госграницу

Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов в честь 8 Марта вручил цветы пограничнику Татьяне Васьковской, которая находилась на патрульном обходе на государственной границе на реке Амур. После поздравления сотрудница Пограничного управления продолжила патрулирование.

«Сегодня на границе нас охраняют в том числе и наши девушки. В этот прекрасный день хотелось бы пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, улыбок и добрых слов от любимых вами людей», – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #праздники

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