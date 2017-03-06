«О людях»: Ольга Шевчук стала пограничником по велению сердца

В преддверии Международного женского дня Амур.инфо продолжает серию публикаций о женщинах, которые выбрали, как принято считать, вовсе не женские профессии. Ольга Шевчук нашла свое призвание, она – сотрудник пограничного управления ФСБ России по Амурской области. При этом Ольга очень творческий человек – поет в ансамбле «Душа границы».

В разговоре Ольга Владиславовна подчеркивает, что стала пограничником по велению сердца и ни разу не пожалела об этом. До прихода в органы работала преподавателем вокала. В амурском пограничном управлении она служит с 2000 года.

Наравне с мужчинами Ольга охраняет государственную границу – контролирует пункт пропуска между Россией и Китаем. Подробно говорить о своей работе избегает – служебная тайна. Но подчеркивает, что представительницы прекрасного пола – вовсе не редкость в амурском погрануправлении.

«Раньше, лет 20-25 назад, большинство на службе были мужчины. А сейчас приходит очень много женщин. Они наравне с сильным полом несут все тяготы воинской службы, так же трудятся, так же ходят в наряды. Работают связистами, контролерами, медработниками. У нас очень много женщин сейчас, которые достойно выполняют свой воинский долг», – делится Ольга Шевчук.

Пусть женщина физически слабее мужчины, но она более скрупулезно выполняет свою работу, ответственнее подходит к ней, говорит Ольга.

Члены семьи Ольги Владиславовны к ее службе привыкли. 12-летний сын даже гордится, что мама носит погоны. «Наверное, я бы хотела, чтобы сын стал военным, когда вырастет», – отмечает Ольга.

Другая сторона ее жизни – творческая. Ольга – солистка ансамбля «Душа границы», состоящего из сотрудников пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

«Наши солисты – очень творческие и увлеченные делом люди. Не зря мы называемся "Душа границы". Люди вкладывают в это душу и силы. И любовь к музыке видна в каждом», – говорит Ольга Шевчук.

У коллектива большие творческие планы на текущий год. Так, запланированы выступления к 100-летию органов Федеральной службы безопасности, 140-летию со дня рождения Феликса Дзержинского и, разумеется, ко Дню пограничника. Готовится новая конкурсная программа.

Очень запомнилось Ольге выступление ансамбля в конце 2016 года в Хэйхэ с китайским коллективом. Вместе они исполнили на языке Поднебесной песни «Жасмин» и «Подмосковные вечера».

«Конечно, это дополнительная нагрузка, бывают сложности. Но, когда ты увлечен делом, это как-то забывается. Главное, что мы несем людям музыку, радость и хорошее настроение», – отмечает Ольга Шевчук.

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