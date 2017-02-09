К женскому дню областной краеведческий музей открывает выставку «Дамские штучки» (фото)

В среду, 8 марта, специально к празднованию Международного женского дня в Амурском областном краеведческом музее откроется выставка «Дамские штучки». На ней будет представлена более чем вековая история самых различных дамских аксессуаров: одежды, украшений, парфюмерии. Всего более ста экспонатов.

Сотрудник музея Дарья Пожарская рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что на выставке можно увидеть самые различные вещи, без которых не могли жить женщины конца XIX до начала XXI века. «Есть флаконы из-под духов столетней давности – красивые фигурные сосуды из стекла. Есть советские духи "Красная Москва" – они почти полные и пахнут, как современные, а они приблизительно 1960-х годов», – рассказала Дарья Николаевна.

Также одни из самых ранних экспонатов – это театральный бинокль, сумочка для завтраков, поясная сумочка ручной работы с вышивкой из бисера. Рядом расположилась декоративная китайская шкатулка, которая примерно сто лет назад принадлежала семье Александра Крапивницкого – начальника железнодорожной станции на КВЖД.

Представлены зонты разных эпох, в частности начала XX века и 60-70-х годов. «К последней эпохе относится большая подборка платьев, элементов одежды, обуви. Что примечательно, многие женщины заметили, что мода возвращается. Те же сапоги выглядят, как поношенные современные. Некоторые фасоны спустя полвека снова в ходу, – рассказала сотрудница музея. – Еще одним ярким символом той эпохи были чулки – огромный дефицит, которыми мечтали обладать все женщины. У нас на выставке представлены чулки из ГДР 1960-х годов, которые еще в упаковке».

На выставке можно увидеть коллекцию шляпок советского времени. Она принадлежала почетному гражданину Благовещенска, участнику трудового фронта Марии Павловне Гапоненко.

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