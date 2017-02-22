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Владимир Путин станет героем финского мультфильма о корриде

Владимир Путин станет героем финского мультфильма о корриде
Фото: ponedelnikmag.com

Президент России Владимир Путин станет героем финской анимационной картины, посвящённой бою быков. По сюжету персонаж мечтает стать тореадором, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал Yle.

По словам режиссёра мультфильма Катариины Лиллквист, идея проекта возникла из-за запрета корриды в Каталонии. «Сейчас мы делаем куклу, изображающую Путина. Он будет одет в костюм тореадора, который ему велик. Это очень интересный и юмористичный проект. Он сильно отличается от того, что я раньше делала», – призналась Катариина.

Соавтором Лиллквист стал художник Юхо Юнтунен. Они планируют также издать соответствующую книгу комиксов, в которой также будет фигурировать российский президент. Известно, что к финансированию проекта причастен Культурный фонд Финляндии.

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#кино #российская власть

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