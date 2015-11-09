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Раздевшаяся догола 16-летняя амурчанка считает: ей что-то подмешали в алкоголь

Раздевшаяся догола 16-летняя амурчанка считает: ей что-то подмешали в алкоголь
Фото: life.ru

Обновлено: 12:58

16-летняя жительница Амурской области, которая недавно разделась догола в одном из ночных клубов Благовещенска, свою вину не признает. Как сообщает «Лайф», девушка полагает, ей что-то подмешали в алкоголь, поэтому она просто не контролировала себя.

«Девочка рассказала, что, по её мнению, ей в алкоголь что-то подмешали и именно поэтому она себя не контролировала», – пишет издание со ссылкой на собственный источник.

Кроме того, по его информации, амурчанка смогла попасть на «взрослую» вечеринку, использовав чужой паспорт – своей соседки по студенческому общежитию.

Напомним, на днях в ночном клубе Благовещенска проходил необычный конкурс. Его организаторы пообещали 15 тысяч рублей той девушке, которая не постесняется полностью обнажиться, что и сделала гостья вечеринки. Произошедшее попало на видео и стало предметом обсуждения в соцсетях.

Кроме того, как стало известно Амур.инфо, эта же девушка три недели назад тоже раздевалась в клубе – за билеты на концерт группы «Ночные снайперы».

Просмотров всего: 5883

#конкурсы #происшествия

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Комментарии
Показать все (53) Обсудить на форуме
  • Уголёк

    Уголёк
    4 часа назад

    ага, а ещё она выпила "на донышке"

  • ROP_35

    ROP_35
    4 часа назад

    Точно точно, пила водку "на донышке" )))) )

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    4 часа назад

    конечно, подмешали. а в целом-то алкоголь и 16 лет вполне совместимы

  • medium

    medium
    4 часа назад

    ржунимагу...подмешали....прям как в анекдоте - плохо себя чувствую, хотя выпил то немного - бутылку водки, потом пивка, потом винца, коньячку немного, еще водки, скорее всего отравился печенькой)))

  • Валерьянка

    Валерьянка
    4 часа назад

    Надо было ей говорить, что не в алкоголь подмешали, а в сок.

    А второй или ничего не подмешивали или подмешали, но мало, поэтому труселя не сняла.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    4 часа назад

    Кстати, кто вёл этот конкурс?

    Интересно имя "звездуна". Вдруг кто из знакомых будет планировать юбилей или семейное торжество. Не хотелось бы, чтобы в ведущие попал это.

  • S kak $

    S kak $
    4 часа назад

    Какая мерзость всё это. И поступок, и его информационное сопровождение...

  • Зая

    Зая
    4 часа назад

    ЛиСа

    Кстати, кто вёл этот конкурс? Интересно имя "звездуна". Вдруг кто из знакомых будет планировать юбилей или семейное торжество. Не хотелось бы, чтобы в ведущие попал это.



    Да, очень интересно, почему вопросы не задают ведущему. Думала уже прошло время таких конкурсов, и ведущие стали на порядок лучше, а нет оказывается

  • Зая

    Зая
    4 часа назад

    Посмотрела видео. Мне показалось или это Смайл докатился до этого?

  • Чертяка Языкастая

    Чертяка Языкастая
    4 часа назад

    ну начинается...подмешали, заставили...бла, бла, бла...стоит в полном адеквате и спокойно улыбается...так что не надо тут сочинять..

  • Shin.28rus

    Shin.28rus
    4 часа назад

    Ей в алкоголь подмешали алкоголь. Куда мир катится? пьяные, голые дети в ночных клубах.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    пусть перед родителями оправдывается, чужим людям её оправдания совершенно побоку... А вот "учреждение" где такие вещи организовываются необходимо штрафануть как следует, если не больше... Клоуна -конферансье тем более продернуть по всем "малолетним" статьям...

  • Агамемнон

    Агамемнон
    4 часа назад

    Симпатичная девушка, познакомьте меня с ней)

  • Милка1968

    Милка1968
    4 часа назад

    ЗаяПосмотрела видео. Мне показалось или это Смайл докатился до этого?


    Кто ж еще может провести столь отвратное мероприятие?

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    4 часа назад

    А что она в 16 лет там вообще забыла. Организаторы в погоне за деньгами уже и паспорта не спрашивают. Вот поэтому я уже давно не посещаю такие места, так как кругом обожранные малолетки.

  • V.M.

    V.M.
    4 часа назад

    Благовещенск, 7 марта, ИА «Порт Амур». Амурское следственное управление инициировало проверку по факту скандального видео, на котором запечатлена девушка, раздевающаяся догола в одном из ночных клубов Благовещенска. По предварительной информации, главная героиня ролика оказалась несовершеннолетней.

    Следственными органами инициирована проверка по фактам, широко освещенным в СМИ, в ходе которой будет дана оценка деятельности руководства клуба, сообщили в амурском следственном управлении СКР.

  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    4 часа назад

    Действительно, очень легко ограничиться обсуждением поступка 16 летней девушки. Кстати, у неё кроме прочего и права голосовать ещё нет.

    А вот более серьезные вопросы к организаторам конкурса. У них тоже неокрепшие умы? Или творческого запала хватает только на дебиловатые конкурсы?

  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    4 часа назад

    V.M.Благовещенск, 7 марта, ИА «Порт Амур». Амурское следственное управление инициировало проверку по факту скандального видео, на котором запечатлена девушка, раздевающаяся догола в одном из ночных клубов Благовещенска. По предварительной информации, главная героиня ролика оказалась несовершеннолетней.

    Следственными органами инициирована проверка по фактам, широко освещенным в СМИ, в ходе которой будет дана оценка деятельности руководства клуба, сообщили в амурском следственном управлении СКР.



    Отлично. Результаты проверки будет интересно узнать.

  • Цунай

    Цунай
    4 часа назад

    Сейчас проходит проверка, версию с паспортом её попросили озвучить. Чтобы клуб не подставлять. Ещё 15 000 заработает.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Shin.28rusЕй в алкоголь подмешали алкоголь.


    Аналогичная фраза возникла в голове после прочтения заголовка.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    3 часа назад

    Интернет и фиксация в каждом гаджете делает чудеса информированности населения.Будьте бдительным и осторожны, дамайте прежде чем делать дела.Много на этом деле влетело и ещё влетит под фонфары.

  • Акционер2016

    Акционер2016
    3 часа назад

    И где был Депутат, который борется с запрещенными веществами, когда он так нужен был своему будущему электорату ? бардак в спортивно космической области

  • medium

    medium
    3 часа назад

    "Кроме того, как стало известно Амур.инфо, эта же девушка три недели назад тоже раздевалась в клубе – за билеты на концерт группы «Ночные снайперы»."

    Так это матерая раздевальщица оказывается! Боюсь даже представить на что еще она может осмелиться ради выиграша

  • Акционер2016

    Акционер2016
    3 часа назад

    Она всего лишь оголила задок и все после того как

    «Два раза на долнышке»

  • Lorelei_

    Lorelei_
    3 часа назад

    Одна на донышке пила, теперь ее выставляют звездой, другая трусы сняла за 15 тыщ на публике...Капец ориентиры у молодежи сбиты напрочь

  • 13й

    13й
    3 часа назад

    А девочка то спалила клуб по полной программе. Мало того, что варенником своим малолетним озаряла помещение, так еще и сама созналась, что прибухивала. Клубешник можно смело закрывать. И что за мужик с дебиловатой улыбкой с ней на фото?

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    3 часа назад

    3.4

  • 13й

    13й
    3 часа назад

    3.4

  • ЛиСа

    ЛиСа
    3 часа назад

    13й

    И что за мужик с дебиловатой улыбкой с ней на фото?



    На фото г. Смайл по имени Александр. Выше писали, что данный товарищ вёл этот креативный и высокоинтеллектуальный вечер. Собсна конкурс - его гвоздь.

  • Chucho

    Chucho
    3 часа назад

    Не довели бы щас девчу до страшных последствий...

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Люди идут на такое подготовленные и участвуют в конкурсах осознанно. Если бы она деньги выкинула в толпу и ушла восвояси, тогда явное алкогольное отравление)))

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    3 часа назад

    хорош оправдываться

  • sinoptik

    sinoptik
    2 часа назад

    Интересно, в Хайяме все пристойненько или у посетителей хватает мозгов не фотать или хотя бы в интернет фотки не выкладывать?)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    sinoptik

    Интересно, в Хайяме все пристойненько или у посетителей хватает мозгов не фотать или хотя бы в интернет фотки не выкладывать?)))



    Там охранники, наверное, мощные, и инструмент фотографирования изымут...

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Ну вот и отмазки пошли) Каждой малолетней тоже насильно вливают "надонышке"? Считаю стоит озвучить имя хероини для более широкого освещения её литиевого поведения по всем интернетам =)

  • Tony Stark

    Tony Stark
    2 часа назад

    не виноватая я. я просто дуу--уура

  • petrowihna

    petrowihna
    2 часа назад

    АИ, хватит пиарить эту дуру малолетнюю и этого "суперведущего" с наглой рожей. Если бы ему посулили гонорар побольше, он бы и маму свою раздел.

  • sinoptik

    sinoptik
    2 часа назад

    Сергей Труш

    sinoptik

    Интересно, в Хайяме все пристойненько или у посетителей хватает мозгов не фотать или хотя бы в интернет фотки не выкладывать?)))



    Там охранники, наверное, мощные, и инструмент фотографирования изымут...



    вооооот и во всех клубах такое правило нужно ввести)))))) По моему глубокому убеждению передовой общественности не должно быть никакого дела до того как развлекаются в ночных клубах. Если развлекаловки выходят за рамки закона, тогда это дело полиции. Но, в любом случае передовая общественность должна идти лесом))))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    sinoptik

    Сергей Труш

    sinoptik

    Интересно, в Хайяме все пристойненько или у посетителей хватает мозгов не фотать или хотя бы в интернет фотки не выкладывать?)))



    Там охранники, наверное, мощные, и инструмент фотографирования изымут...



    вооооот и во всех клубах такое правило нужно ввести)))))) По моему глубокому убеждению передовой общественности не должно быть никакого дела до того как развлекаются в ночных клубах. Если развлекаловки выходят за рамки закона, тогда это дело полиции. Но, в любом случае передовая общественность должна идти лесом))))



    А оно, по идее, есть.. съёмка запрещена, только специально обученными людьми разрешена. Но тут некое противоречие, по идее, с законом. В части того, что съёмка ведётся в публичном месте. Ведь тогда и камеры внутри помещения вне закона будут.. Короч, я в общем-то, за подобного рода запреты. А то у нас любят лицо замочить в частную жизнь, а потом бегать и кричать, смарите, мол, они водку пьют!.. Можно подумать, что они ещё и не какают, ага.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Вопрос к законности нахождения в питейном заведении 16-летней девушки остаётся открытым. проходила она по паспорту, задавали ли ей вопросы о возрасте, ка кона отвечала на них.. короче, тут или к заведению штраф, или к девушке за лжесвидетельсвование. Она же, получается, ввела в заблуждение охрану заведения. но это в том случае, если они, охрана, вопросы задавали.

  • sinoptik

    sinoptik
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Вопрос к законности нахождения в питейном заведении 16-летней девушки остаётся открытым. проходила она по паспорту, задавали ли ей вопросы о возрасте, ка кона отвечала на них.. короче, тут или к заведению штраф, или к девушке за лжесвидетельсвование. Она же, получается, ввела в заблуждение охрану заведения. но это в том случае, если они, охрана, вопросы задавали.



    Ну в паспорте вообще-то фотография имеется. Так что вопрос тут только к питейному заведению и охране. А вот освещение в СМИ инцидента очень плохо пахнет.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    По поводу освещения согласен. Сильно попахивает. СК должны найти оператора, который распространял видео.

    Паспорт она могла не предъявлять, могла ответить, а охрана принять на веру. Да и паспорт охрана не в праве требовать, поскольку там нет статьи обязывающей гражданина носить паспорт с собой постоянно. Если уж так разобраться, то она в пределах презумпции невиновности, то есть, охрана вправе просто спросить, а она ответить. Если просто спросили, а она ответила, что ей 21, то она солгала, ввела в заблуждение, ответственность на ней. Охрана не уполномочена проверять документы граждан, а граждане вправе их не предъявлять. Заведение вправе в своих правилах указывает, что вход в заведение только с 21+, а паспорта, при этом, не требует. Пьяных не пропускает. У охраны, кстати, есть права, установленные правилом заведения, не пропускать посетителей без объяснения причин. То есть, фактически, они могут сейчас уклонится от штрафа тем, что они паспорт не требовали, поскольку не уполномочены осуществлять проверку документов (хотя и осуществлять тоже могут по обоюдному согласию посетителя, и если тот отказывается, то охрана просто не пускает посетителя без объяснения причины) но в интересах заведения набрать посетителей и заработать деньги. По сему они могут тупить, и в рамках закона будут правы. Наверное.. Но не в рамках этики и морали, разумеется. И могут съехать на девулину, мол, она сама пришла, мы спросили, она ответила, или она прошла, по тому как её внешний вид не вызывал подозрений, что она сильно моложе 21 года.

    Не знаю, я не юрист, но по моему тут какая-то казуистика есть в законе.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    удален

  • Вежливый

    Вежливый
    2 часа назад

    Интересно, в том клубе всем что то подсыпают или выборочно?

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Сергей Труш

    По поводу освещения согласен. Сильно попахивает. СК должны найти оператора, который распространял видео.

    Паспорт она могла не предъявлять, могла ответить, а охрана принять на веру. Да и паспорт охрана не в праве требовать, поскольку там нет статьи обязывающей гражданина носить паспорт с собой постоянно. Если уж так разобраться, то она в пределах презумпции невиновности, то есть, охрана вправе просто спросить, а она ответить. Если просто спросили, а она ответила, что ей 21, то она солгала, ввела в заблуждение, ответственность на ней. Охрана не уполномочена проверять документы граждан, а граждане вправе их не предъявлять. Заведение вправе в своих правилах указывает, что вход в заведение только с 21+, а паспорта, при этом, не требует. Пьяных не пропускает. У охраны, кстати, есть права, установленные правилом заведения, не пропускать посетителей без объяснения причин. То есть, фактически, они могут сейчас уклонится от штрафа тем, что они паспорт не требовали, поскольку не уполномочены осуществлять проверку документов (хотя и осуществлять тоже могут по обоюдному согласию посетителя, и если тот отказывается, то охрана просто не пускает посетителя без объяснения причины) но в интересах заведения набрать посетителей и заработать деньги. По сему они могут тупить, и в рамках закона будут правы. Наверное.. Но не в рамках этики и морали, разумеется. И могут съехать на девулину, мол, она сама пришла, мы спросили, она ответила, или она прошла, по тому как её внешний вид не вызывал подозрений, что она сильно моложе 21 года.

    Не знаю, я не юрист, но по моему тут какая-то казуистика есть в законе.



    Паспорт - это документ удостоверяющий личность, носить его с собой строго обязательно.



  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Вежливый

    Интересно, в том клубе всем что то подсыпают или выборочно?



    Всем кто без трусов пришел, обязательно подсыпают деньжат.



  • Lelka-a

    Lelka-a
    1 час назад

    Ребята, это НОЧНОЙ КЛУБ! Естественно, там и конкурсы для +18. Лично меня напрягает то, что такие поводы идут в новостных порталах. Нашли, что обсасывать. А номер телефона девушки как узнали? Давайте еще освещать выглядывающие трусики из джинс при короткой куртке...

    Нашли на что обращать внимание. Потом удивляемся разнузданности и пиару. Диана-2?!

  • Долгий

    Долгий
    51 минута назад

    Приедет девка в село родное звездой!!! Надеюсь мамка всыпет хорошо, чтоб жопа синяя была и трусы снять стыдно было... А Смайл все на том же уровне, все трусы девкам снимает, вроде и лет то уже ...четвёртый десяток... Из всех местных шоуменов уважаю ток Дементьева!

  • Penny

    Penny
    49 минут назад

    Таких Шурыгиных сплошь и рядом. Щас она заявляет что ей наркотики подсыпали. Потом кто нибудь на 8 лет строгача пойдет. Например ведущий. Не ну а че? А она будет утверждать что она тут не при чем, и ее ваще в клуб силком потащили. Сколько же девушек с низкой социальной ответсвенностью то развелось.

  • олег1975

    олег1975
    49 минут назад

    Теперь эта девушка стала популярней всех в Амурке. Народ вот так надо пиариться! Учитесь! Глядишь ещё неделя такого обсуждения и она может балотироваться в депутаты областной Думы. Примеры на федеральном уровне с Кабаевой и прочими перед глазами.

  • Фурхадо

    Фурхадо
    33 минуты назад

    Нормальная честная деваха! ++++++

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    28 минут назад

    3.4

  • sdf

    sdf
    11 минут назад

    Еще и на Смайла погнали ))

    Как буд-то у нее на лбу написано "мне фефнадцать" и Смайл нож к горлу подставил чтоб она трусы сняла.

    10 лет назад был в ночниках, ничерта не изменилось. И девушки топлес, и парни в хлам, и драки у входа, а нынче и вовсе выстрелы...

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