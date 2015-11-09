Раздевшаяся догола 16-летняя амурчанка считает: ей что-то подмешали в алкоголь

Фото: life.ru

Обновлено: 12:58



16-летняя жительница Амурской области, которая недавно разделась догола в одном из ночных клубов Благовещенска, свою вину не признает. Как сообщает «Лайф», девушка полагает, ей что-то подмешали в алкоголь, поэтому она просто не контролировала себя.

«Девочка рассказала, что, по её мнению, ей в алкоголь что-то подмешали и именно поэтому она себя не контролировала», – пишет издание со ссылкой на собственный источник.

Кроме того, по его информации, амурчанка смогла попасть на «взрослую» вечеринку, использовав чужой паспорт – своей соседки по студенческому общежитию.

Напомним, на днях в ночном клубе Благовещенска проходил необычный конкурс. Его организаторы пообещали 15 тысяч рублей той девушке, которая не постесняется полностью обнажиться, что и сделала гостья вечеринки. Произошедшее попало на видео и стало предметом обсуждения в соцсетях.

Кроме того, как стало известно Амур.инфо, эта же девушка три недели назад тоже раздевалась в клубе – за билеты на концерт группы «Ночные снайперы».

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#конкурсы #происшествия

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