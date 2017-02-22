Глава Минэнерго: запасов газа и нефти России хватит как минимум на 50 лет

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Россия на сегодняшний день располагает разведанными запасами нефти и газа на срок более 50 лет, а себестоимость добычи составляет всего 10-15 долларов за баррель. Такие данные озвучил глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.

«Я хочу сказать, что у нас в России большие запасы углеводородов: нефти, газа и угля… В частности, у нас разведанные запасы нефти и газа на сегодняшний день на срок более 50 лет, и огромный потенциал еще дополнительно углеводородов, который есть на шельфе, в Арктике», – отметил министр в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek.

Говоря о влиянии санкций и низких цен на нефть на российские нефтегазовые компании, Новак отметил, что они сумели не только выстоять в сложной ситуации, но и улучшить свои показатели.

«Компании не только сумели нарастить производство и повысить эффективность, но и снизить себестоимость добычи, которая составляет в среднем от 10 до 15 долларов за баррель», – отметил глава ведомства.

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