40 жительниц Амурской области носят имя Марта

Фото: abw.by

В Приамурье 40 женщин носят имя Марта. Большинство из них названы по месяцу рождения. Две Марты родились именно 8 марта. Также в регионе проживают двое мужчин с именем Мартын, у одного из них день рождения – 8 марта.

Имя Марта было популярным в 30-60-е годы и являлось символом женского движения за мир и равноправие. Международный женский день появился не сразу. В трудовых книжках 20-х годов, которые хранятся в благовещенском Музее истории пенсий, в марте значатся только два выходных праздничных дня: 12 марта – День низвержения самодержавия и 18 марта –День Парижской коммуны.

В 1921 году по решению второй Коммунистической женской конференции было решено праздновать его в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 23 февраля (8 марта) 1917 года как одного из событий, предшествовавших Февральской революции. День был рабочим. Дату посвятили «мужественным женщинам», достигшим успехов в «мужских» профессиях, сообщает пресс-служба амурского отделения ПФР.

В календаре праздничных выходных дней 8 Марта появилось в СССР только в 1966 году. Постепенно праздник потерял феминистскую окраску и стал символом женственности и весны.

8 марта свой день рождения отметят 79 мужчин и 159 женщин из числа амурских пенсионеров.

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#праздники

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