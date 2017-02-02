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Сегодня, 11:06 0

Suzuki отзывает в России более 22 тысяч внедорожников Grand Vitara из-за дефекта

Suzuki отзывает в России более 22 тысяч внедорожников Grand Vitara из-за дефекта
Фото: starmoz.com

Японский автоконцерн Suzuki отзывает в России более 22 тысяч авто популярной модели Suzuki Grand Vitara. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на Росстандарт. По данным ведомства, у указанной модели были выявлены проблемы с коробкой передач.

Автомобили с дефектами реализовывались с 30 сентября 2008-го по 3 марта 2015 года. У внедорожников обнаружена недостаточная прочность заднего вала переключения передач. В случае его поломки переключение передач станет невозможным.

Уполномоченные дилеры информируют покупателей об отзыве машин, рассылая информационные письма или с помощью телефонных звонков. Как указывают в компании, отозванные авто отремонтируют и вернут владельцам. Все ремонтные работы будут осуществляться за счёт производителя.

Владельцы автомобилей Suzuki Grand Vitara также могут самостоятельно определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

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#транспорт

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