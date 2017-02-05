Стало известно о приказе Саакашвили потопить судно с Жириновским и Лужковым на борту

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в начале августа 2004 года распорядился потопить судно, на борту которого находились известные российские политики – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом рассказал бывший заместитель командующего ВМС Грузии Виктор Челидзе, пишет «Комсомольская правда».

«Саакашвили вызвал к себе главкома грузинских ВМС Зураба Иремадзе и сказал, что из Сухуми идёт корабль, на борту которого находятся Жириновский и Лужков, и этот корабль надо потопить. Мы этого не сделали, и через два дня Иремадзе умер при невыясненных обстоятельствах», – рассказал Челидзе, добавив, что экспертиза тела главкома так и не была проведена.

3 августа 2004 года бывший грузинский лидер приказал открывать огонь и топить все суда, которые попытаются в обход Тбилиси войти в Абхазию. Владимир Жириновский в сопровождении 40 соратников по партии отправился на прогулочном катере «Акация» из России в Абхазию 11 августа. Всего на борту было 120 пассажиров.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года, а также с января 2008 года по ноябрь 2013 года. На родине против него возбуждено четыре уголовных дела. Одно из них – по обвинению в растрате государственных средств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

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