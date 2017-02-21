Благовещенка находится в больнице в тяжелом состоянии: ее мать винит врачей

31-летняя жительница Благовещенска сейчас находится в областной больнице в тяжелом состоянии, врачи собираются удалять ей почку. Мать горожанки считает, что в случившемся виноваты медики. Ситуацию она описала корреспонденту Амур.инфо.

Пациентка – сама мать двоих детей, 10 лет и 2 месяцев. 8 февраля женщина делала УЗИ в одной из частных клиник Благовещенска, и ей диагностировали карбункул почки (гнойнонекротическое поражение с образованием ограниченного инфильтрата в корковом веществе почки – Прим. ред.). В этот же день ее должны были госпитализировать. В седьмом часу вечера Елена вызвала скорую помощь, но прошло почти полтора часа, а та не приехала. В это время у женщины уже поднялась температура до 39,9. Елена перезвонила в скорую, и ей посоветовали добираться до больницы самостоятельно, на такси, приняв жаропонижающее. При этом женщине не сказали, в какую больницу нужно ехать.

«Сначала она съездила в первую городскую, оттуда ее послали в областную. В областной сразу госпитализировали и начали лечить. Три дня длилось консервативное лечение, которое не дало результатов. 12 февраля ее экстренно забрали на операцию», – вспоминает мать пациентки.

«Ей делали операцию, чистили всё. 13 и 14 февраля ставили капельницы. Температура в это время скакала», – говорит женщина. 15 февраля мать приехала больницу и, с ее слов, все было нормально. Но когда она вернулась домой, начались странности – дочь не брала трубку. Позже врачи позвонили матери и начали интересоваться тем, как прошли у Елены роды. На вопрос, что случилось, ответа не дали. Еще позже врачи сообщили, что дочь находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Когда женщина приехала в областную больницу, ее не пустили к дочке.

Как рассказали матери соседки по палате, медсестра поставила Елене капельницу и ушла, не убедившись, что с той все в порядке. Случайно они заметили, что Елена начала синеть, и подняли тревогу. У Елены наступила клиническая смерть.

Врачам пришлось ввести пациентку в искусственную кому. В этом состоянии она провела три дня. Неделю назад Елена вышла из комы в состоянии мутизма (состояние, когда больной не отвечает на вопросы и даже знаками не даёт понять, что согласен вступить в контакт с окружающими – Прим.ред.). Однако об этом матери сообщили лишь недавно, 5 марта.

«Что произошло, непонятно. У меня есть подозрения, что в больнице перепутали раствор для капельниц. Сейчас сделали МРТ, сказали, что нужно удалять почку», – говорит женщина. Она дала на это согласие.

Что будет дальше, мама Елены даже боится предполагать. Она уверена: в тяжелом состоянии ее дочери виноваты врачи. И уже написала заявление в прокуратуру.

Евгений Брегадзе, заведующий хирургическим отделением Амурской областной клинической больницы, подтвердил Амур.инфо, что Елена сейчас находится в тяжелом состоянии, она в реанимации. «Ей выполнена цепь операций, которые были направлены на ликвидацию очагов инфекции», – сказал Евгений Брегадзе.

Права ли мать Елены в своих предположениях, Евгений Брегадзе комментировать отказался. «У меня задача одна – сделать все возможное. По ней каждый день собираются консилиумы. Сейчас этот человек у нас заслуживает больше всего внимания. Это очень сложная пациентка, очень коварная у нее болезнь. Каждый день ей проводятся обследования. Ситуация непростая», – поведал он.

Евгений Брегадзе отметил, что причина нынешнего состояния Елены пока неизвестна.

ИА «Амур.инфо» также направило запрос на имя министра здравоохранения Амурской области Николая Тезикова.

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