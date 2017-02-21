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Сегодня, 10:33 18

Благовещенка находится в больнице в тяжелом состоянии: ее мать винит врачей

31-летняя жительница Благовещенска сейчас находится в областной больнице в тяжелом состоянии, врачи собираются удалять ей почку. Мать горожанки считает, что в случившемся виноваты медики. Ситуацию она описала корреспонденту Амур.инфо.

Пациентка – сама мать двоих детей, 10 лет и 2 месяцев. 8 февраля женщина делала УЗИ в одной из частных клиник Благовещенска, и ей диагностировали карбункул почки (гнойнонекротическое поражение с образованием ограниченного инфильтрата в корковом веществе почки – Прим. ред.). В этот же день ее должны были госпитализировать. В седьмом часу вечера Елена вызвала скорую помощь, но прошло почти полтора часа, а та не приехала. В это время у женщины уже поднялась температура до 39,9. Елена перезвонила в скорую, и ей посоветовали добираться до больницы самостоятельно, на такси, приняв жаропонижающее. При этом женщине не сказали, в какую больницу нужно ехать.

«Сначала она съездила в первую городскую, оттуда ее послали в областную. В областной сразу госпитализировали и начали лечить. Три дня длилось консервативное лечение, которое не дало результатов. 12 февраля ее экстренно забрали на операцию», – вспоминает мать пациентки.

«Ей делали операцию, чистили всё. 13 и 14 февраля ставили капельницы. Температура в это время скакала», – говорит женщина. 15 февраля мать приехала больницу и, с ее слов, все было нормально. Но когда она вернулась домой, начались странности – дочь не брала трубку. Позже врачи позвонили матери и начали интересоваться тем, как прошли у Елены роды. На вопрос, что случилось, ответа не дали. Еще позже врачи сообщили, что дочь находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Когда женщина приехала в областную больницу, ее не пустили к дочке.

Как рассказали матери соседки по палате, медсестра поставила Елене капельницу и ушла, не убедившись, что с той все в порядке. Случайно они заметили, что Елена начала синеть, и подняли тревогу. У Елены наступила клиническая смерть.

Врачам пришлось ввести пациентку в искусственную кому. В этом состоянии она провела три дня. Неделю назад Елена вышла из комы в состоянии мутизма (состояние, когда больной не отвечает на вопросы и даже знаками не даёт понять, что согласен вступить в контакт с окружающими – Прим.ред.). Однако об этом матери сообщили лишь недавно, 5 марта.

«Что произошло, непонятно. У меня есть подозрения, что в больнице перепутали раствор для капельниц. Сейчас сделали МРТ, сказали, что нужно удалять почку», – говорит женщина. Она дала на это согласие.

Что будет дальше, мама Елены даже боится предполагать. Она уверена: в тяжелом состоянии ее дочери виноваты врачи. И уже написала заявление в прокуратуру.

Евгений Брегадзе, заведующий хирургическим отделением Амурской областной клинической больницы, подтвердил Амур.инфо, что Елена сейчас находится в тяжелом состоянии, она в реанимации. «Ей выполнена цепь операций, которые были направлены на ликвидацию очагов инфекции», – сказал Евгений Брегадзе.

Права ли мать Елены в своих предположениях, Евгений Брегадзе комментировать отказался. «У меня задача одна – сделать все возможное. По ней каждый день собираются консилиумы. Сейчас этот человек у нас заслуживает больше всего внимания. Это очень сложная пациентка, очень коварная у нее болезнь. Каждый день ей проводятся обследования. Ситуация непростая», – поведал он.

Евгений Брегадзе отметил, что причина нынешнего состояния Елены пока неизвестна.

ИА «Амур.инфо» также направило запрос на имя министра здравоохранения Амурской области Николая Тезикова.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • ФИО

    ФИО
    5 часов назад

    Минздрав опять будет угрожать жалобами за наговоры на замечательную амурскую медицину как в случае с двойняшками? Что за бардак? Почему они относятся к пациентам с таким пренебрежением, их этому в медакадемии учат?

  • PRO

    PRO
    5 часов назад

    Потом удивляются, чего это пациенты докторам морды бьют.

  • S kak $

    S kak $
    5 часов назад

    К сожалению, люди болеют и умирают. И не всегда в этом виноваты врачи.

  • ФИО

    ФИО
    5 часов назад

    S kak $

    К сожалению, люди болеют и умирают. И не всегда в этом виноваты врачи.



    Конечно, гонять человека с температурой от одной больницы к другой...сама виновата, что заболела, так что ли? А оставить тяжелую больную с капельницей, не убедившись, что реакция на препарат нормальная, тоже никто не виноват? Российская медицина деградирует и прежде всего в плане морального отношения к пациентам, не говоря уже о профессионализме.

  • S kak $

    S kak $
    5 часов назад

    Равнодушие - огромная проблема. Везде, не только в медицине.

  • INNAK

    INNAK
    5 часов назад

    Самое обидно то,что только сейчас у врачей этот человек заслуживает особое внимание,после случившегося,а особое внимание дожно всегда и ко всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Ирэнио

    Ирэнио
    5 часов назад

    Теперь только молитесь за здравие

  • Бублик

    Бублик
    5 часов назад

    Умирали,умирают и будут умирать....

  • суслик

    суслик
    4 часа назад

    одно дело умиали и будут умирать.

    другое дело ОТношение!!! никто не за что не отвечает. Подтянули бы эту частную клинику ..почему скорую не вызвали и сразу не госпитализировали.А то езжай.. сама...идти можешь... звони в такси..Охренели люди

  • Nada

    Nada
    4 часа назад

    ... а врачи у нас нимкогда не виноваты.... на том свете им сочтется.... к сожалению, на этом свете "...пред вами суд и правда - всё молчи!..."

  • тучка

    тучка
    3 часа назад

    Да что вы все как маленькие дети? Какая врачам разница-сегодня мы все попередохнем или завтра.... А вообще, чем быстрее, тем лучше. Отпишутся, отбрешутся и работай дальше.

  • суслик

    суслик
    3 часа назад

    тучка

    Да что вы все как маленькие дети? Какая врачам разница-сегодня мы все попередохнем или завтра.... А вообще, чем быстрее, тем лучше. Отпишутся, отбрешутся и работай дальше.



    это точно, знаю отду лучшую врачиХу Благовещенска, так она любит говорить - чтоб вы все сдохли, может работы меньше будет.

  • Drspicableme

    Drspicableme
    3 часа назад

    Я вообще ничему не удивляюсь. Мне в этом отделении делали плановую операцию в январе. После операции меня тоже никто не проверял. А у меня открылось кровотечение из операционной раны. Я каким-то чудом проснулась сама. Ни на посту, ни в ординаторской никого не было. Спасибо моей соседке по палате, что подняла тревогу. К огромному сожалению, это норма. По крайней мере, в наших больницах(((

  • sohoN

    sohoN
    2 часа назад

    Конечно же врачи во всем виноваты! Кто ж еще! И что в стране бардак-тоже они, врачи виноваты! А то, что прошла славная оптимизация по стране, что ни врачей, ни сестер с санитарками, ни коек, ни машин скорой помощи и т.д. не хватает, об этом что молчите? То, что позакрывали в городских больницах отделения, в районах целые больницы, в селах амбулатории-что молчите? Вы думаете врачу в таких условиях стало лучше работать? Из за этой оптимизации народ приезжает из сел в город к врачу уже, как правило, с запущенными заболеваниями, тогда, когда, как говориться, не в моготу уже терпеть боль, и случается, что и врач уже не в силах что-то сделать. Но делает. А по конкретному случаю разобраться для начала надо, что произошло, а потом уже обвинять врачей в халатности. Поверьте, их тоже не гладят по голове, если что то в лечении они сделали не так.

  • анаис

    анаис
    2 часа назад

    Вообще-то люди умирают, потому что смертны. И болезнь может дать отрицательную динамику, даже если доктора принимают все возможные меры. Здесь вообще непонятная ситуация. То, что мамаша больной что-то там считает, еще ни о чем не говорит. Автору не мешало бы сначала полностью выяснить ситуацию, прежде чем натравить в очередной раз озверевшую толпу на докторов, причем обвинения, как всегда, предъявляются всем и сразу. А докторам надо защищаться активнее. Подали на него жалобу, она не подтвердилась - подает в суд на жалобщика, защищая свою честь и профессиональную репутацию.

  • анаис

    анаис
    1 час назад

    sohoN

    Конечно же врачи во всем виноваты! Кто ж еще! И что в стране бардак-тоже они, врачи виноваты! А то, что прошла славная оптимизация по стране, что ни врачей, ни сестер с санитарками, ни коек, ни машин скорой помощи и т.д. не хватает, об этом что молчите? То, что позакрывали в городских больницах отделения, в районах целые больницы, в селах амбулатории-что молчите? Вы думаете врачу в таких условиях стало лучше работать? Из за этой оптимизации народ приезжает из сел в город к врачу уже, как правило, с запущенными заболеваниями, тогда, когда, как говориться, не в моготу уже терпеть боль, и случается, что и врач уже не в силах что-то сделать. Но делает. А по конкретному случаю разобраться для начала надо, что произошло, а потом уже обвинять врачей в халатности. Поверьте, их тоже не гладят по голове, если что то в лечении они сделали не так.



    Дык. это... Предъявлять претензии развалившим здравоохранение чиновникам кишка тонка. А доктор - вот он, тепленький, прямо под рукой. Пинай его сколько хошь, ни в чем себе не отказывай. Тебе ничего за это не будет...

  • Ахатина

    Ахатина
    1 час назад

    Беременность – стресс и испытание для организма, а «с нагрузкой» в виде хронических болезней она испытание вдвойне. И мы, пациенты виноваты, что сначала не бережем себя, а потом затягиваем с лечением, и родители наши, что мы такими родились, и медсестры, которым нужно поставить 30 капельниц в течение часа, и врачи, за то что в их жизни есть проблемы, усталость, семьи, мысли, которые отвлекают их от операций. Ведь не бывает одного виноватого. Человеческий фактор. Мы не роботы. И все можем оказаться на месте Елены. И еще. Если вы так любите людей, и всегда самоотверженно выполняете свою работу, почему не пошли в медицинский? я не пошла потому что ответственность слишком большая...Теперь остается только молиться, чтобы пронесло

  • Бублик

    Бублик
    1 час назад

    СОВРЕМЕННАЯ КЛЯТВА ГИППОКРАТА

    Клянусь Айболитом, лечащим ослов,

    Хаусом, лечащим без слов,

    Малаховым, лечащим уриной,

    Малышевой с мозгом куриным,

    Беря в свидетели

    Их добродетели,

    Исполнять честно,

    Матерясь уместно,

    Уму соответственно

    И силам естесственно

    Следующие моменты,

    На радость пациентам:

    Любить всех больных

    Словно родных,

    Делиться с ними

    Знаньями своими,

    Но только тогда

    Попросят когда;

    Да будет мне лестно

    Лечить безвозмездно;

    По первому зову

    Являться любому;

    И в выходной ,

    И в праздник любой

    Быть готовым на лету

    На любую х..ту:

    Прибыть на вызов

    Лишь по капризу,

    Одеть бахилы,

    Мыть руки с мылом,

    Над коврами парить,

    Громко не говорить,

    Измерить давленье

    Трём поколеньям,

    Болезнь любую

    Лечить вслепую,

    Не задавая вопрос

    Про сыпь и понос;

    Самому стараться

    Чем больны догадаться;

    Если даже все пьяны

    Расспросить без изъяна;

    Увлечь в беседе

    Родню и соседей;

    Иметь больничный

    И вид приличный,

    Халат крахмальный,

    Лик сериальный,

    Стетоскоп подогретый,

    На все вопросы ответы!

    По этикетке

    Знать все таблетки,

    Уметь заштопать

    Хоть глаз, хоть ...опу!

    В лечении кошки

    Разбираться немножко;

    Лечить без шприцов

    Детей и отцов;

    Рук повеленьем

    Дать исцеленье,

    Слезы теченьем

    Унять мученья...

    Нимб светящийся иметь,

    По воде ходить уметь,

    Истеричек утешать,

    Даже мёртвых воскрешать,

    Хотеть не кушать,

    А всех послушать,

    Больного мненье

    Учесть в леченьи,

    А хуже станет-

    Виновны сами...

    Вобщем удовлетворить

    Ой, да что там говорить!

    Приезжать стараться

    Секунд за пятнадцать;

    Знать поимённо

    Населенье района;

    Доложить о приезде

    Бабулькам в подъезде;

    МРТ и УЗИ

    С собою возить,

    Пиво и чай,

    Бесплатный вай-фай;

    Санитаров штук пять

    За собою таскать;

    Язык знать киргизский,

    Латынь и английский;

    С интересом клянусь

    Слушать бабусь,

    Иеговых свидетелей,

    Веганства радетелей,

    БАДов создателей,

    Жалоб писателей...

    Вместе с мамашками

    Бдеть над какашками,

    По высоте основного звука

    Определять характер пука...

    Главного уважать,

    При всех не возражать,

    Две ставки выносить,

    Отпуск летом не просить;

    Чтоб вызова карты

    Соответствовали стандарту,

    Разборчив был почерк

    Без вставок меж строчек,

    Считать за святых

    Больного родных,

    Будут лаяться-

    На коленях каяться,

    Если будут унижать-

    Я не буду возражать...

    Если будут убивать

    Громко не протестовать;

    Щёку подставлю,

    Номер оставлю,

    Днём чтоб и ночью

    Звонил кто захочет;

    С видом прислуги

    Обеспечу услуги...

    Одна лишь беда -

    Кто я тогда?.."

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