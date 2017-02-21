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В Михайловском районе закрыли ледовую переправу через Амур

В Михайловском районе закрыли ледовую переправу через Амур
Фото: 28.mchs.gov.ru

В понедельник, 6 марта, после работы комиссии по обследованию состояния льда была закрыта международная ледовая переправа на реке Амур в Михайловском районе. Она обеспечивала передвижение между российским поселком Поярково и китайским населенным пунктом Сюньке.

В настоящее время действующими остаются девять ледовых переправ: в Зейском, Мазановском, Свободненском, Селемджинском, Тындинском и Шимановском районах, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Спасатели предупреждают, что на несанкционированных ледовых переправах велика угроза возникновения нештатных ситуаций.

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#МЧС #природа

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